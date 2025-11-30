La visita de Rosalía a Buenos Aires venía cargada de expectativas, pero nadie imaginó que la española terminaría regalando uno de los momentos más comentados de su paso por la TV argentina: un listado inesperado de músicos locales que admira profundamente y un favorito que dejó al público con la boca abierta.

Todo ocurrió durante su participación en Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini en El Trece. En medio de la charla sobre su nueva etapa musical, el conductor quiso saber cuánto conocía de la escena argentina. Ella no solo respondió: abrió un abanico de nombres que dejó en claro que sigue de cerca lo que pasa acá. “Me gusta todo lo que esté bien hecho”, dijo primero, marcando el tono sincero con el que iba a revelar sus preferencias.

Ahí sí, empezó a enumerar. El primer nombre que soltó fue un dardo directo al corazón de la música urbana local: “Me encanta Milo J, lo hace muy bien. Me encanta que vuelva a sus raíces, que lleve la música a su tradición”, expresó, dejando en claro que el joven de Morón ocupa un lugar especial en su playlist. El comentario generó revuelo inmediato: los fans celebraron que una artista global reconozca el trabajo del músico argentino de mayor proyección internacional del último año.

Después llegó otro de los elogios más potentes de la noche: Emilia Mernes. “Es increíble en el escenario, la he visto y es un terremoto”, afirmó. El comentario reforzó lo que ya se intuye cada vez que Emilia pisa un show en vivo: potencia, presencia y un impacto visual que no pasa desapercibido ni para una figura del tamaño de Rosalía.

Pero el repaso no terminó ahí. La catalana también se tomó un momento para hablar de Nathy Peluso, a quien admira desde su costado más técnico. “Nathy Peluso escribe… tiene unas barras que flipas, barras de fuego”, lanzó, reafirmando que su fanatismo no se limita al mainstream sino también al músculo artístico y la escritura.

La sorpresa final llegó cuando habló del universo latino. Allí mencionó al puertorriqueño Bad Bunny, a quien considera clave en la expansión global de la música en español: “Es una maravilla que esté llevando la música en español a unos niveles que nadie ha hecho, lo adoro mucho”, dijo.

La escena completa dejó algo en claro: Rosalía no solo mira a la Argentina con cariño, sino con auténtico respeto artístico. Y la lista de nombres que eligió —Milo J, Emilia Mernes y Nathy Peluso— la posiciona como una de las voces internacionales que más atención le presta al talento local.