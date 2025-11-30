Un conductor fue identificado con un alto grado de alcoholemia tras un aviso de los vecinos. El hecho ocurrió en Plottier este sábado, cuando personas de la zona alertaron que había una persona dormida adentro de su vehículo en un barrio de la ciudad.

El mismo permanecía en su camioneta sobre calle Pellegrini en el barrio Venecia. Lo curisoso era que estaba con el motor en marcha, por lo cual suponían que se había quedado dormido repentinamente.

Cuando la policía llegó al lugar para comprobar el estado del conductor, procedieron a despertarlo y realizarle el test de alcoholemia, el cual le arrojó que tenía un valor de 2.30g/l de alcohol en sangre.

A partir de esto las autoridades demoraron al conductor y el vehículo fue trasladado a la dependencia policial. El trabajo se hizo en conjunto con la Policía de Neuquén y la Dirección de Tránsito. El rápido accionar evitó un posible accidente ya que el hombre estaba frente al volante de su camioneta y podría haber conducido en ese estado.

Este valor es uno de los más altos identificados en el último tiempo en la zona. Hace algunas semanas un conductor en la localidad de Centenario también dio positivo con el mismo valor mientras conducía por el interior de la ciudad.