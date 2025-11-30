El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal aceleró para la conformación del primer proyecto agroproductivo de la Provincia. Se trata de una iniciativa impulsada además por la empresa estatal Santa Cruz Puede, el Consejo Agrario Provincial y AgroCalafate, entre otros actores involucrados.



“Estuvimos en Estancia Alice, cerca de El Calafate, presentando oficialmente el primer proyecto productivo público-privado que impulsa la provincia junto a Santa Cruz Puede, el Consejo Agrario Provincial, la estancia, AgroCalafate y un gran equipo de trabajo. Este paso confirma que Santa Cruz vuelve a producir, vuelve a sembrar y vuelve a apostar al trabajo como única forma de salir adelante”, expresó Vidal en una publicación que realizó en su cuenta de X.



Además señaló: “En estas 400 hectáreas se avanza con la siembra de avena, trigo y alfalfa, cultivos que abastecerán la planta de alimento balanceado de Río Gallegos y generarán nuevas oportunidades para pequeños y medianos productores. También estamos demostrando que el Estado puede involucrarse, invertir y acompañar procesos que durante años parecían imposibles”.



Finalmente, el mandatario santacruceño manifestó: “Quiero agradecer especialmente el acompañamiento del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien estuvo presente hoy en El Calafate. Su presencia fortalece este camino que busca unir voluntades, sumar experiencias y hacer crecer la producción santacruceña”.



Vidal enfatizó en el marco de la presentación del proyecto sobre la importancia del mismo para fomentar la producción en territorio patagónico, en contraposición a la idea del empleo público que existe en la Provincia.



