Gran parte de la provincia de Neuquén se encuentra bajo alerta naranja para este domingo por intensas tormentas eléctricas y la posibilidad de granizo. La alerta fue aumentando de amarilla a naranja, advirtiendo desde el Servicio Meteorológico Nacional, que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Si bien la tormenta ya se hizo sentir en la capital y distintos puntos de la provincia este sábado por la noche y madrugada, se espera que el día continúe así. En Neuquén Capital la tormenta llegó por la madrugada del domingo, con fuertes relámpagos y truenos, acompañado de una intensa lluvia que se extendió por horas.

En otros puntos del interior de la provincia, como el norte neuquino, la situación fue más complicada ya que estuvo acompañada de granizo. En estas localidades desde la tarde se comenzaron a inundar las localidades, dejando calles totalmente intransitables y zonas derrumbadas por el barro que arrastró el agua.

Por esta situación los municipios y Defensa Civil trabajaron en las zonas afectadas desde temprano para evitar que provoquen incidentes y que, a pesar del temporal, las personas puedan seguir transitando normalmente.

La situación en Neuquén Capital

Desde la Municipalidad de Neuquén, el Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, comentó a este medio que desde este domingo temprano están recorriendo la ciudad para evaluar si hay daños o personas que necesiten asistencia.

Destacó que hubo algunos problemas en la zona del bajo neuquino, cuando la lluvia fue más intensa por la madrugada, pero llegando a la mañana "la ciudad drenó bien", aclaró Baggio. Manifestó que si bien hay algunas calles con acumulación de agua, se está drenando normalmente. Agregó que el Arroyo Durán también está drenando así que por el momento no hay mayores inconvenientes.

También expresó que están siguiendo de cerca el pronóstico y que el mismo indica que después de las 11 las precipitaciones comenzarían a descender.

El estado en el interior neuquino

En cuanto al resto de la provincia, el director de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que la inestabilidad estuvo presente desde el comienzo de la semana, con mucha actividad eléctrica, lo cual originó importantes focos de incendio en distintos puntos del norte.

Expresó que las condiciones de inestabilidad se mantuvieron durante todo el sábado, desde el mediodía hasta la tarde noche, período en el cual cayó granizo en Villa la Angostura aunque destacó que no provocó daños. También hubo granizo en Junín de los Andes y mucha caída de agua en poco tiempo.

En la zona centro de la provincia, como Zapala y Las Lajas el temporal azotó con intensa lluvia y granizo, especialmente en la última localidad donde en una hora cayó mucha agua. "Hubo complicaciones en el ingreso de la localidad, por momentos estuvo bastante saturada pero personal municipal, de obras públicas y seguridad ciudadana llevaron a cabo las limpiezas necesarias, porque había barro y piedras", agregó Cruz.

En algunas viviendas de Las Lajas el agua alcanzó a ingresar, por lo cual trabajó servicios públicos y desarrollo social de la Municipalidad para asistir a las personas.

"Posteriormente esta situación avanzó hacia el Chocón y bueno así hasta la 1.30, 2 de la mañana que empezó a ingresar este núcleo importante sobre Neuquén Capital. Las condiciones fueron muy agresivas en la Confluencia, donde se registraron períodos de caída de granizo por más de diez minutos con mucha caída de agua". Agregó que por ello hubo anegamientos de calles.

Aclaró que para este domingo se mantiene la inestabilidad pero que una rotación del viento del sudeste a partir de la tarde mejoraría las condiciones en la zona.