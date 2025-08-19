Angie Balbiani reveló la verdad de por qué Pampita volvió con Martín Pepa: “Ella está…”

La vida sentimental de Pampita vuelve a estar en el centro de la escena tras confirmarse su reconciliación con Martín Pepa. Luego de varios rumores y especulaciones, una serie de imágenes tomadas por la fotógrafa Agustina Lacroze en los Hamptons, Estados Unidos, terminaron por confirmar lo que muchos sospechaban: la modelo y el polista se dieron una nueva oportunidad.

En las fotos que circularon en redes se los vio tomados de la mano, compartiendo una caminata relajada en un exclusivo destino norteamericano. Estas postales despertaron de inmediato comentarios y análisis, ya que hace apenas unas semanas se había hablado de una separación definitiva entre ambos.

La confirmación llegó de boca de la propia Pampita. En un breve intercambio de mensajes con el periodista Pepe Ochoa, la conductora no dudó en poner fin a las especulaciones. “Sí, es verdad. Besos”, respondió, dejando en claro que la reconciliación es un hecho y que no tiene nada que ocultar.

Pero lo que más llamó la atención fue lo que reveló su amiga íntima, Angie Balbiani, en el ciclo Puro Show. La periodista contó que estaba al tanto de los sentimientos de Pampita y que no se sorprendió al ver las imágenes. “Yo sabía, la veo tan bien. Hace muchos años que no la veo tan bien a Carolina”, expresó, mostrando su alegría por la situación.

Angie Balbiani, que mantiene un estrecho vínculo con la modelo desde hace décadas, explicó que Pampita siempre tuvo claro lo que quería. “Sabía la intención porque lo hablé con ella pero no tengo su agenda. Yo no sabía que iba a viajar”, sostuvo, aunque dejó entrever que el reencuentro era cuestión de tiempo.

Además, Angie Balbiani resaltó un rasgo muy marcado en la personalidad de su amiga: su manera de vivir las relaciones. “Pampita está enamorada del amor, la vida en pareja para ella tiene sentido”, aseguró, dando a entender que el modelo de familia y de vínculo afectivo es parte esencial de su manera de ser.

Estas declaraciones aportan una nueva mirada a la historia, ya que dejan en claro que el regreso con Martín Pepa no fue improvisado, sino que respondía a un deseo profundo de Pampita de volver a apostar por ese vínculo.

De esta manera, Pampita vuelve a mostrar que su vida personal sigue siendo noticia y que, pese a las idas y vueltas, mantiene firme su apuesta por el amor y la construcción de una pareja estable, algo que, según sus allegados, la hace realmente feliz.

