Pampita confesó cuál es el retoque estético que no puede dejar de hacerse

Cuando se habla de estética y cuidado personal, Carolina “Pampita” Ardohain siempre aparece como referencia. Su imagen impecable, acompañada de un estilo que combina frescura y elegancia, se ha convertido en su sello distintivo a lo largo de los años. Sin embargo, en un programa de televisión, la modelo sorprendió al contar cuál es el retoque estético que no puede dejar de hacerse.

La confesión se dio en Los 8 escalones, el ciclo de El Trece en el que Pampita se desempeña como jurado y conductora ocasional. Allí, una pregunta vinculada a tratamientos odontológicos despertó una respuesta inesperada. Mientras el público esperaba la opción correcta, la modelo decidió abrir un costado más personal.

El interrogante del juego apuntaba a un informe global sobre hábitos dentales realizado en 2021. Se consultaba qué porcentaje de argentinos elegiría como tratamiento un blanqueamiento dental. La respuesta no solo generó curiosidad en los participantes, sino que también dio pie a que Pampita hablara de su propia experiencia.

Con una sonrisa que se ha convertido en marca registrada de su carrera, la modelo reconoció que el blanqueamiento dental es su gran debilidad estética. “Yo me hago siempre, me encanta”, dijo, dejando en claro que ese es el retoque que jamás abandona. Su confesión generó complicidad tanto en sus compañeros como en los espectadores, que celebraron la naturalidad con la que lo contó.

Además, Pampita se tomó un momento para dar un consejo basado en su propia experiencia. Aclaró que realizarse blanqueamientos con demasiada frecuencia no es recomendable, pero explicó que, en su caso, lo hace de manera controlada. “Tan seguido no hace bien. Yo soy fanática, pero lo hago una vez al año”, expresó.

La revelación no resultó tan sorprendente si se tiene en cuenta que su hermano, Guillermo Ardohain, es odontólogo. La cercanía familiar le permite acceder a los cuidados que necesita para mantener intacta una de sus mayores fortalezas: su sonrisa. Este detalle también muestra cómo combina su vida personal con la profesional, manteniendo rutinas de cuidado sin descuidar la salud.

En un mundo donde las celebridades suelen guardar en secreto sus tratamientos de belleza, Pampita eligió la honestidad y compartió su preferencia sin rodeos. Lejos de esconderse detrás de una imagen inalcanzable, abrió una ventana a sus hábitos de cuidado estético y reafirmó que el bienestar también se construye con pequeñas rutinas.

De esta manera, la modelo volvió a confirmar que su sonrisa, radiante y cuidada, no es solo un atributo físico, sino parte esencial de la identidad que ha cultivado durante toda su carrera.

