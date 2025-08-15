Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se encuentran en la etapa previa a su boda y están definiendo un contrato prenupcial para proteger sus respectivas fortunas. La pareja, que planea establecerse en Miami, busca evitar futuros desacuerdos económicos mediante la separación de bienes.

Según informó Gustavo Méndez en La posta del espectáculo, los abogados de ambos están trabajando en la redacción de este acuerdo legal que regirá en Estados Unidos, donde proyectan vivir tras su matrimonio.

De cuánto es la fortuna que maneja cada uno

Naiara Vecchio aportó detalles sobre las cláusulas que podrían incluirse: “Allá en Europa hay cláusulas muy costosas de infidelidad y también por ocultar información, por pasar algunas reglas que acá no estarían penadas y quieren resguardar la fortuna”.

Además, Vecchio destacó la diferencia económica entre ambos: “A mí me dicen que la fortuna de Tini sería el 10-15% de la fortuna de Rodrigo De Paul”.

Tini y De Paul preparan contrato prenupcial

El futbolista, nuevo jugador del Inter Miami, no solo incrementa su patrimonio a través de su carrera deportiva, sino también mediante emprendimientos empresariales. “Hace poco sacó una bebida energizante que promueve el deporte, que promueve todo lo que es la vida sana. Y es un chico que después de lo que va a ser su carrera futbolística, él tiene muchas acciones como empresario. Y lo está viendo ya desde antes”, explicó Vecchio.

Con estas medidas legales, la pareja busca asegurar una relación armoniosa en su matrimonio, evitando que el dinero se convierta en un motivo de conflicto.