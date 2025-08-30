Cuál fue la dura reacción de Reina Reech al enterarse de que Juana Repetto está embarazada

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores este viernes al anunciar a través de sus redes sociales que está esperando un hijo, apenas unos meses después de haber puesto fin a su relación con Sebastián Graviotto. La noticia generó una gran repercusión y llenó de mensajes de alegría y felicitaciones su publicación.

Entre los comentarios que recibió, destacó el de su madre, Reina Reech, quien no ocultó su felicidad al enterarse de que será abuela nuevamente. “Amor mío, felices de recibir esta bendición. Bebé, te amamos y te esperamos con mucha alegría”, escribió la reconocida artista, mostrando su emoción por la llegada del nuevo integrante de la familia.

Juana Repetto ya es mamá de Toribio, nacido por inseminación artificial, y de Belisario, de cuatro años, fruto de su relación con Sebastián Graviotto. A pesar de los cambios recientes en su vida sentimental, la actriz compartió la noticia de manera creativa y fiel a su estilo, con un toque de humor e ironía.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Juana Repetto comparó su situación con la de otras mujeres recién separadas. Mientras en la grabación se ve a varias mujeres celebrando con botellas de champagne, ella aparece en distintos momentos de la prueba que confirmó su embarazo. La publicación terminó con una canción de cuna, agregando un guiño divertido a la inesperada noticia.

“Les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada. Caídas del bocho van a estar todas. A otro nivel. Me lo tenía guardadísimo”, comentó Juana Repetto luego en sus historias, reflejando la sorpresa que quiso generar entre sus seguidores y amigos virtuales.

Antes de anunciar su embarazo, la influencer había compartido sus emociones tras iniciar su nueva etapa como soltera. En un posteo junto a Belisario, expresó: “Hoy fue una tarde difícil en casa, no siempre es fácil acompañar y sostener. Está bien también permitirse caer por un ratito, siempre los hijos nos dan la fuerza para levantarnos y seguir”.

Reina Reech también habló sobre su ruptura en una entrevista reciente, donde reflexionó sobre la terapia de pareja que realizó con Sebastián Graviotto. Según contó, el proceso les permitió mejorar la relación, aunque finalmente la separación fue la decisión más adecuada para todos los miembros de la familia.

Con esta nueva etapa por delante, Juana Repetto se muestra positiva y agradecida, compartiendo cada momento con sus seguidores y demostrando que, aunque la vida dé giros inesperados, siempre hay espacio para celebrar y recibir nuevas bendiciones.

