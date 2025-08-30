Alberto Cormillot reveló cómo le impacta cumplir 87 años: “Tomé la decisión de…”

El doctor Alberto Cormillot vivió un momento muy especial en Cuestión de Peso (El Trece) al recibir un homenaje por su próximo cumpleaños número 87. La sorpresa fue organizada por Mario Massaccesi y los participantes del programa, quienes le presentaron un emotivo video repasando su trayectoria profesional y televisiva.

La reacción de Alberto Cormillot ante el gesto fue sincera y, al mismo tiempo, cargada de humor. Al escuchar a Mario Massaccesi presentar la sorpresa, comentó entre risas: "El domingo es un día muy especial para el doc porque cumple ochenta y jóvenes, pendejeriles, siete años", dejando en claro que, pese a la edad, mantiene intacto su espíritu jovial.

El video recopiló algunos de los momentos más recordados de su carrera en la televisión y en el ámbito de la nutrición. Entre risas y aplausos, el médico bromeó sobre su trayectoria: "He hecho unas cuantas cosas", reflejando su humildad y autocrítica con una sonrisa.

Pero más allá de la diversión, Alberto Cormillot abrió su corazón y compartió una reflexión profunda sobre su vida y sus proyectos actuales. Reveló que está trabajando en un libro de memorias, una iniciativa que surgió por pedido de una editorial y que lo llevó a pensar en su legado familiar.

"Una de las cosas que digo es '¿a quién le va a interesar esto?', ¿sabés cuándo encontré la motivación? Cuando pensé que se lo estaba contando a mi hijo, para que sepa quién fue su papá", confesó Cormillot, mostrando la importancia de transmitir su historia personal a las futuras generaciones.

El médico también compartió cómo ha decidido encarar esta etapa de su vida: "He tomado la decisión de vivir mi vida a full y trabajar para lograr las cosas que quiero: trabajo para ser buena persona, buen médico", expresó, dejando entrever que su energía y dedicación siguen intactas a pesar de los años.

El homenaje culminó con un momento lleno de emoción: Nahuel, participante del programa, interpretó el clásico tema “A mi manera”. Durante la presentación, el joven no pudo contener las lágrimas y debió interrumpir brevemente su interpretación para secarse los ojos, generando un clima de ternura y reconocimiento hacia Cormillot.

Así, entre risas, recuerdos y emociones a flor de piel, Alberto Cormillot celebró un cumpleaños anticipado que no solo rememoró su trayectoria, sino que también reafirmó su compromiso con la vida, la familia y su legado profesional, dejando claro que cumplir 87 años no ha hecho más que fortalecer su determinación de vivir con propósito.