Pablo Lescano suspendió el show de Damas Gratis en Colombia en medio de una batalla campal: el video

El concierto que Damas Gratis iba a brindar en Bogotá terminó de la peor manera. Pablo Lescano, líder de la popular banda de cumbia villera, decidió suspender la presentación luego de que se desatara una violenta pelea entre el público que se encontraba cerca del escenario.

Los incidentes se registraron en el sector popular del Movistar Arena, donde una batalla campal obligó a interrumpir el evento antes de que comenzara formalmente. La situación fue tan grave que, según informaron medios colombianos, cinco personas resultaron heridas con armas blancas.

La violencia no solo afectó el desarrollo del espectáculo sino que se cobró una víctima fatal. En las inmediaciones del estadio, una persona murió tras ser atropellada. Por el momento, se desconoce si este hecho estuvo directamente relacionado con los disturbios dentro del predio, pero las autoridades están investigando.

Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales. El funcionario brindó detalles sobre lo ocurrido y expresó su preocupación por los hechos de violencia que empañaron la jornada cultural.

Hasta ahora, la banda argentina no se pronunció públicamente sobre la suspensión del recital ni sobre los trágicos acontecimientos. Tampoco hubo declaraciones por parte de Pablo Lescano, aunque fuentes cercanas a la producción confirmaron que la decisión se tomó por razones de seguridad.

La panelista May Martorelli, en el noticiero Arriba Argentinos, brindó más detalles sobre lo sucedido. “Estas son imágenes de un recital de Damas Gratis en Colombia que tuvo que ser interrumpido por una batalla campal en el sector popular del estadio”, explicó.

Además, agregó que “debajo del escenario se desató una pelea que dejó cinco heridos con armas blancas. La seguridad decidió frenar el espectáculo porque no estaban dadas las condiciones para continuar”.

May Martorelli también mencionó la trágica muerte ocurrida fuera del estadio. “En las horas posteriores se supo que una persona murió atropellada cerca del Movistar Arena”, concluyó. Un episodio lamentable que tiñó de violencia una noche que prometía fiesta y música.