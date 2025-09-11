Daniela Celis volvió a captar todas las miradas con una apuesta de moda atrevida y sofisticada. La influencer y ex participante de Gran Hermano compartió en Instagram una serie de fotografías donde lució un mono negro con transparencias que dejó a la vista su ropa interior, causando un gran impacto entre sus seguidores.

El conjunto, completamente en negro, combinó un corpiño escotado con una bombacha estilo culotte, resaltando de manera elegante y sensual su figura. La combinación de transparencias y lencería visible despertó cientos de comentarios alabando su valentía y estilo.

Para complementar el outfit, Celis optó por llevar el cabello suelto con ondas marcadas y un maquillaje cargado de brillo. Destacaron un delineado negro intenso, sombras plateadas y labios glossy, que aportaron un acabado glamoroso a la producción.

Con esta publicación, Daniela reafirma su posición como una referente de moda en redes sociales. Siempre atenta a las últimas tendencias, suele apostar por prendas ajustadas, colores intensos y detalles transparentes que se han convertido en su sello personal.

Cada posteo de la influencer genera un gran revuelo en el mundo digital, y esta ocasión no fue la excepción. En pocas horas, la imagen alcanzó miles de likes y comentarios, consolidándola como una de las figuras más seguidas y comentadas del ambiente local.

Daniela Celis y su look transparente que causó furor.

Con su estilo provocador y una actitud segura, la ex participante de Gran Hermano demuestra una vez más que domina el arte de captar la atención y posicionarse como un ícono de moda y sensualidad en la escena argentina.