Un nuevo episodio de violencia extrema sacudió a Tulum y terminó con la vida de un ciudadano argentino. Jonatan Emanuel Minucci, un peluquero santafesino de 37 años, fue asesinado a tiros durante una fiesta electrónica en un exclusivo bar de playa del Caribe mexicano. El ataque ocurrió en el Vesica Cenote Club, en el estado de Quintana Roo, y vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la región en plena temporada de eventos internacionales.

Lo que había comenzado como un viaje en busca de trabajo y nuevas oportunidades terminó en tragedia. Minucci, oriundo de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, se encontraba en el lugar cuando, alrededor de las 14 horas del viernes, un grupo de hombres armados que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el establecimiento y abrió fuego. Según información policial, se realizaron al menos ocho disparos con armas calibre 9 milímetros.

El argentino recibió impactos en el rostro, cuello, tórax y brazos. Fue trasladado de urgencia a un hospital de Playa del Carmen, donde pese a los esfuerzos médicos falleció este sábado a causa de las graves heridas. En el mismo ataque resultaron heridos un hombre oriundo de Veracruz y un empleado federal de la Ciudad de México, quienes permanecen internados y bajo observación.

La muerte de Minucci provocó una profunda conmoción tanto en la comunidad argentina como entre quienes lo conocieron en México. Conocido como “Jona”, había llegado a Tulum en noviembre de 2025. Peluquero de oficio, viajó con sus herramientas, aunque en el destino turístico realizaba distintas tareas para subsistir, desde trabajos de plomería hasta funciones de seguridad en bares y eventos nocturnos.

El impacto emocional es aún mayor porque estaba esperando a su primer hijo. Su pareja se encuentra embarazada, y su familia en Santa Fe inició una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios que permitan repatriar sus restos a la Argentina.

El crimen no fue un hecho aislado. La jornada del viernes estuvo atravesada por múltiples episodios violentos que sembraron el pánico entre residentes y turistas. Horas antes del asesinato del argentino, un hombre fue ejecutado durante un festival de música electrónica en el que se presentaba el DJ Solomun, lo que provocó corridas y una evacuación caótica. Además, se reportaron nuevos disparos en sectores cercanos, como la colonia 2 de Octubre, confirmando un clima de creciente inestabilidad en el llamado “Noveno Municipio” de Quintana Roo.

Las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación y trabajan bajo la hipótesis de conflictos vinculados al narcomenudeo, una problemática que viene golpeando con fuerza a la zona turística. Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados por el asesinato de Minucci, mientras crece la preocupación por la seguridad en uno de los destinos más visitados del Caribe.