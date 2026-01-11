El mercado de pases genera tensiones que trascienden las oficinas de los dirigentes y se trasladan directamente a la comunicación con el socio. En las últimas horas, se viralizó una captura de pantalla que muestra el reclamo de un hincha de Talleres de Córdoba a través del sistema de mensajería oficial del club, exigiendo novedades sobre la llegada de refuerzos para la temporada 2026.

El intercambio se produjo mediante el chat de asistencia de "La T", donde tras superar las opciones automáticas de gestiones administrativas, el usuario fue derivado a una asesora humana identificada como Evelyn.

"No hay plata": la pregunta que cortó el diálogo

La conversación escaló rápidamente cuando el hincha, impaciente por la falta de anuncios oficiales, consultó de manera directa sobre el armado del plantel El reclamo: "Refuerzos. Hasta cuándo hay que esperar", escribió el socio a las 18:30 horas. La chicana: Ante la falta de respuesta inmediata, el usuario lanzó una pregunta que alude a la situación económica del club y del país: "¿No hay plata???". El desenlace: Tras un periodo de silencio por parte de la atención del club, el sistema notificó a las 21:45 que "El chat ha sido finalizado por el agente", sin haber brindado información alguna sobre las posibles incorporaciones.

La respuesta institucional —o la falta de ella— disparó una ola de memes y comentarios entre los fanáticos de la institución albiazul, en un contexto donde el plantel profesional ya inició los trabajos de pretemporada y la expectativa por caras nuevas se acrecienta día a día.