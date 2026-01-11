¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 11 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
REDES SOCIALES

Talleres de Córdoba: un hincha increpó al club por los refuerzos y la respuesta del chatbot se volvió viral

Un socio del equipo mediterráneo utilizó el canal oficial de atención al cliente para reclamar por las nuevas incorporaciones. Ante la consulta por la falta de presupuesto, la conversación fue finalizada de manera abrupta.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 11 de enero de 2026 a las 17:58
PUBLICIDAD
Las redes sociales hicieron viral un mensaje de un hincha de Talleres con el club

El mercado de pases genera tensiones que trascienden las oficinas de los dirigentes y se trasladan directamente a la comunicación con el socio. En las últimas horas, se viralizó una captura de pantalla que muestra el reclamo de un hincha de Talleres de Córdoba a través del sistema de mensajería oficial del club, exigiendo novedades sobre la llegada de refuerzos para la temporada 2026.

El intercambio se produjo mediante el chat de asistencia de "La T", donde tras superar las opciones automáticas de gestiones administrativas, el usuario fue derivado a una asesora humana identificada como Evelyn.

"No hay plata": la pregunta que cortó el diálogo

La conversación escaló rápidamente cuando el hincha, impaciente por la falta de anuncios oficiales, consultó de manera directa sobre el armado del plantel

El reclamo: "Refuerzos. Hasta cuándo hay que esperar", escribió el socio a las 18:30 horas.

La chicana: Ante la falta de respuesta inmediata, el usuario lanzó una pregunta que alude a la situación económica del club y del país: "¿No hay plata???".

El desenlace: Tras un periodo de silencio por parte de la atención del club, el sistema notificó a las 21:45 que "El chat ha sido finalizado por el agente", sin haber brindado información alguna sobre las posibles incorporaciones.

La respuesta institucional —o la falta de ella— disparó una ola de memes y comentarios entre los fanáticos de la institución albiazul, en un contexto donde el plantel profesional ya inició los trabajos de pretemporada y la expectativa por caras nuevas se acrecienta día a día.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD