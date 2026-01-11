La acción de la FA Cup continúa y suma protagonismo argentino: West Ham le ganó 2-1 a Queens Park Rangers en la tercera ronda gracias al gol de Valentín Castellanos, en lo que fue su estreno goleador con la camiseta de los Hammers desde que oficializó su llegada desde Lazio el pasado lunes. El delantero, que supo ser muy considerado por Lionel Scaloni, inició con el pie derecho su aventura en Inglaterra.

El conjunto londinense debió recurrir al tiempo extra para eliminar al QPR, que milita en la segunda división y es uno de los tantos equipos de la capital inglesa con los que West Ham tiene rivalidad. El elenco dirigido por Nuno Espírito Santo se adelantó en tiempo de descuento de la primera parte gracias al gol del neerlandés Crysencio Summerville, no obstante los Hoops llegaron al empate en el complemento por el tanto de Richard Kone, lo que llevó a 30 minutos más de fútbol en el Estadio Olímpico de Londres.

Allí apareció Castellanos, que a los ocho minutos de la parte inicial del alargue le puso la cabeza a un centro de Summerville y puso el 2-1 que terminó siendo el resultado definitivo. El Taty había hecho su debut la pasada fecha de Premier League ante Nottingham Forest, y hoy en su segundo encuentro de titular tras llegar por casi 30 millones de euros desde la liga italiana le entregó a West Ham el pase a la cuarta ronda de FA Cup.

Luego de un gran paso por el New York City FC, que le permitió saltar a Europa, es el tercer país en el que Castellanos juega en el Viejo Continente luego de Girona (14 tantos en 37 encuentros) y Lazio, donde Taty jugó dos años y medio cosechando 20 goles en 91 partidos, rendimiento que le valió algunos llamados de Scaloni a la Selección Argentina, algo que, a seis meses del Mundial 2026, intentará repetir en esta nueva etapa en West Ham, donde a priori llega para pelear por la permanencia en Premier League.