Domingo 11 de Enero, Neuquén, Argentina
Presión de los hinchas

Preocupación en Brasil: otros dos jugadores fueron amenazados por los barras

Clima tenso en Brasil con las figuras. Semana pasada fue Gabigol en el Santos, ahora fue Hulk y el recién llegado Gerson.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 11 de enero de 2026 a las 19:01
Hulk efrentó a los hinchas , escuchó y habló

Brasil prende todas las alarmas en el inicio de la temporada 2026, cuando los hinchas de Atlético Mineiro y Cruzeiro se hicieron presente en los entrenamientos donde exigieron a sus principales figuras resultados para lo que se viene.

Primero fue en la presentación de Gabigol en su retorno al Santos, donde los barras se metieron en el medio de la conferencia y ante todos encararon al delantero. Ahora sucedió en el Cruzeiro, en la llegada de Gerson.

El futbolista, considerado el pase más caro del fútbol sudamericano, llega desde Zenit de Rusia, y en el aeropuerto los hinchas lo recibiendo con el reclamo de un título, “Estás representando a 11 millones de hinchas. Estamos necesitando un título. Vos no vas a ser igual a otros que vinieron, vos tenés la capacidad de darnos un título” expresaron.

En Belo Horizonte, el sector más radicado en la torcida del Mineiro se hizo presente en la última práctica de la semana, y con el objetivo de dialogar con los jugadores, llegaron al capitán y referente del plantel: Hulk, quien está en rumores de traspaso al Fluminense. Los hinchas expresaron su descontento por el presente futbolístico y dirigencial.

EL delantero de 39 años encaró la situación, desmintió rumores de traspaso y acusó a quienes lo quieren dejar “Como villano”. Por otro parte, exigieron transparencia y resultados a una dirigencia que está acusada de supuesta vinculación de lavado de activos.

Otro de los encarados fue Bernard, delantero del Mineiro que jugó la final de la Copa Sudamericana ante Lanús. “No tienes alegría en las piernas” dijo uno de los barras.

