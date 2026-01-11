Brasil prende todas las alarmas en el inicio de la temporada 2026, cuando los hinchas de Atlético Mineiro y Cruzeiro se hicieron presente en los entrenamientos donde exigieron a sus principales figuras resultados para lo que se viene.

Primero fue en la presentación de Gabigol en su retorno al Santos, donde los barras se metieron en el medio de la conferencia y ante todos encararon al delantero. Ahora sucedió en el Cruzeiro, en la llegada de Gerson.

El futbolista, considerado el pase más caro del fútbol sudamericano, llega desde Zenit de Rusia, y en el aeropuerto los hinchas lo recibiendo con el reclamo de un título, “Estás representando a 11 millones de hinchas. Estamos necesitando un título. Vos no vas a ser igual a otros que vinieron, vos tenés la capacidad de darnos un título” expresaron.

En Belo Horizonte, el sector más radicado en la torcida del Mineiro se hizo presente en la última práctica de la semana, y con el objetivo de dialogar con los jugadores, llegaron al capitán y referente del plantel: Hulk, quien está en rumores de traspaso al Fluminense. Los hinchas expresaron su descontento por el presente futbolístico y dirigencial.

EL delantero de 39 años encaró la situación, desmintió rumores de traspaso y acusó a quienes lo quieren dejar “Como villano”. Por otro parte, exigieron transparencia y resultados a una dirigencia que está acusada de supuesta vinculación de lavado de activos.

Otro de los encarados fue Bernard, delantero del Mineiro que jugó la final de la Copa Sudamericana ante Lanús. “No tienes alegría en las piernas” dijo uno de los barras.