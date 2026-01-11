Un grave accidente vial ocurrido este sábado por la tarde en la Ruta Nacional 22, a la altura de la ciudad de Plottier, terminó sin heridos de consideración gracias a una serie de circunstancias favorables. Una mujer de 74 años se quedó dormida mientras conducía, perdió el control de su vehículo, salió de la calzada y volcó tras impactar contra un poste de alumbrado público.

El hecho se registró alrededor de las 14.30, en el kilómetro 1230, cuando la conductora se desplazaba desde Neuquén capital hacia Plottier a bordo de un Renault Sandero. Según relataron fuentes policiales, el sueño la venció mientras manejaba, lo que provocó el desvío del auto hacia la banquina y el posterior vuelco, generando momentos de gran tensión entre los automovilistas que circulaban por la zona.

A pesar de la violencia del impacto, la mujer logró salir del vehículo por sus propios medios y fue asistida en primera instancia por personas que pasaban por el lugar. El comisario Néstor Muñoz confirmó que la conductora llevaba puesto el cinturón de seguridad, un factor clave para evitar lesiones de mayor gravedad.

Minutos más tarde arribaron los servicios de emergencia, que constataron que la mujer no presentaba heridas visibles de consideración. De todos modos, fue trasladada de manera preventiva al hospital de Plottier, donde se le realizaron los estudios correspondientes. Los exámenes médicos descartaron lesiones graves y se encontraba en condiciones de recibir el alta.

El vehículo quedó detenido sobre la margen norte de la autovía, sin obstruir el tránsito, por lo que la circulación se mantuvo con normalidad. El episodio volvió a poner en foco los riesgos de conducir con fatiga y la importancia de detenerse ante cualquier signo de cansancio para evitar accidentes que pueden tener consecuencias irreversibles.