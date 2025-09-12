Las fotos del primer viaje de Wanda Nara con Martín Migueles

En las últimas horas trascendieron imágenes que confirman el primer viaje de Wanda Nara junto a Martín Migueles. La empresaria y conductora partió hacia Punta del Este en un buque, acompañada por su hermana Zaira Nara y una amiga, y en esta ocasión no intentó ocultar la compañía de quien sería mucho más que su manager.

El tema fue abordado en el programa Socios del espectáculo (América), donde mostraron las fotos y videos del traslado. Allí, Yanina Latorre detalló que viajaban en primera clase y que la pareja parecía disfrutar del trayecto con naturalidad y buen humor, lejos de cualquier intención de pasar desapercibidos.

Mientras tanto, la panelista Majo Martino sumó datos que alimentan las especulaciones: según ella, el círculo cercano de Wanda Nara asegura que la relación estaría a punto de formalizarse. “Lo único que falta es la propuesta”, sostuvo en vivo, abriendo la puerta a un inminente blanqueo.

En medio del debate, también se recordó que Martín Migueles fue señalado como vecino de Wanda Nara en Nordelta, y que su vínculo habría comenzado en reuniones informales con amigos. Pese a que algunos intentaron instalar que era su entrenador personal, desde el propio programa aclararon que esa versión no se corresponde con la realidad.

Lo cierto es que no es la primera vez que se los ve juntos. En las últimas semanas coincidieron en distintos eventos, como el recital de Lali Espósito y una cena íntima en Puerto Madero. Incluso, durante el cumpleaños de Zaira Nara, circularon fragmentos de video en los que la conductora aparecía junto a un hombre que la abrazaba con complicidad, y cuyos tatuajes terminaron por delatar a Migueles.

La propia Wanda Nara alimentó los rumores al compartir en sus redes sociales imágenes en las que el empresario aparecía de manera sugestiva. Primero, en una cena, donde se lo reconoció por su brazo tatuado, y luego en una grabación en la que parecía acariciarla. Ambas publicaciones fueron eliminadas al poco tiempo, lo que generó aún más curiosidad en el público.

Sin embargo, la empresaria ya había intentado desmentir la relación ante la prensa. Consultada por el equipo de LAM, negó tener novio y afirmó que se trataba de un “entrenador”. Aun así, la evidencia audiovisual y la frecuencia con la que se muestran juntos ponen en duda esas declaraciones.

Con el viaje a Punta del Este como nuevo capítulo, el vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles parece consolidarse frente a las cámaras. Mientras tanto, el interés mediático crece y muchos especulan con que la confirmación oficial está más cerca de lo que ella misma admite.