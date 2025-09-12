Quién fue la mujer que acompañó a Leandro Paredes a ver a Nico Vázquez en Rocky

Los rumores mediáticos suelen instalarse con fuerza y, aunque sean desmentidos, continúan alimentando el interés del público. En los últimos días, una versión sobre una supuesta infidelidad encendió las alarmas alrededor de Leandro Paredes. Sin embargo, las imágenes del jugador de Boca junto a su pareja volvieron a poner en foco la fortaleza de su relación.

El jueves por la noche, Leandro Paredes eligió disfrutar de una salida cultural y se acercó al teatro Lola Membrives para presenciar Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. Lo que más llamó la atención fue que no lo hizo solo: a su lado estuvo Camila Galante, la mujer con la que comparte su vida desde la adolescencia.

La presencia de ambos no pasó inadvertida. Mientras él se detenía a sacarse fotos con los fanáticos que lo reconocieron en la puerta, ella lo aguardaba con calma, demostrando la naturalidad con la que atraviesan la exposición pública. Luego compartieron la función y, al final de la obra, se sumaron a los festejos arriba del escenario.

Nico Vázquez, protagonista y anfitrión de la noche, lo invitó a subir para saludar al público. Allí intercambiaron elogios y bromas que generaron la ovación de los presentes. Lejos de mostrarse incómodos, tanto Leandro Paredes como su esposa disfrutaron del momento sin dar señales de preocupación por las versiones mediáticas.

Desde que comenzó a circular el rumor, Camila Galante eligió no esconderse y respondió de manera directa a consultas de periodistas de confianza. Según relató, la noticia no alteró en nada la dinámica familiar y hasta llegó a tomarlo con humor. “Nos reímos cuando lo vimos, porque no tiene sentido. Nosotros estamos bien”, aseguró en una charla privada que luego trascendió.

Del otro lado, Evangelina Anderson también se encargó de salir al cruce. Primero tomó contacto con distintos medios para pedir que se diera de baja la información y luego recurrió a su representante, Paul García Navarro, para que desmintiera la versión de forma oficial.

La confirmación más clara llegó desde LAM, donde Nazarena Vélez relató que el propio Navarro la llamó para aclarar que lo difundido era completamente falso. Con ese gesto, la modelo dejó en claro que no tiene vínculo alguno con el jugador.

Entre desmentidas y aclaraciones, el episodio parece comenzar a desinflarse. La postal de Leandro Paredes en el teatro junto a su esposa se convirtió en la muestra más concreta de que la relación sigue firme, sin que los rumores alteren su cotidianeidad.