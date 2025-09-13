El parte oficial de la Policía sobre el accidente de Thiago Medina que preocupa a todos

El pasado 12 de septiembre se registró un grave accidente en la localidad bonaerense de Moreno que tuvo como protagonista a Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022. El joven circulaba en moto cuando impactó contra un automóvil en circunstancias que aún son materia de investigación. Desde entonces, permanece internado en el hospital local con pronóstico reservado.

Según confirmaron fuentes médicas, el estado de Thiago Medina es delicado. El fuerte golpe le provocó lesiones severas: sufrió la afectación de un pulmón, daño en un riñón y la extirpación del bazo tras una cirugía de urgencia. “Su cuadro es reservado y con riesgo de vida”, informaron los profesionales que lo atienden.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Martín y La Providencia, en Moreno. De acuerdo al parte policial, el joven manejaba una motocicleta Honda sin patente cuando colisionó con un Chevrolet Corsa. El impacto fue en la parte trasera lateral del vehículo, lo que generó la brusca caída del motociclista.

En el informe oficial de la Policía se detalla que el auto involucrado circulaba en sentido contrario al permitido, lo que habría generado la maniobra que desencadenó el accidente. El conductor del vehículo fue identificado como José Fernando Córdoba, quien quedó imputado por lesiones culposas.

Luego del choque, testigos de la zona llamaron al 911 y rápidamente se hizo presente personal policial junto con una ambulancia. Thiago Medina fue trasladado al Hospital de Moreno, donde los médicos lograron estabilizarlo y emitieron el primer parte médico de urgencia.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N.º 1 de Moreno interviene en la causa para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, se avanza en la recolección de pruebas y testimonios para determinar con precisión la responsabilidad del conductor del automóvil en el siniestro.

En los medios de comunicación, la noticia generó una fuerte repercusión. La gravedad del cuadro clínico del joven preocupa a sus seguidores, familiares y amigos, quienes aguardan novedades sobre su evolución en las próximas horas.

Mientras tanto, la situación judicial del imputado y el futuro de la investigación quedarán sujetos a lo que determinen las pericias. Lo cierto es que el estado de salud de Thiago Medina continúa siendo la principal preocupación, y cada parte médico que se difunde mantiene en vilo a quienes siguen de cerca su recuperación.