Cadena de oración por Thiago Medina: el pedido de su familia y los ex Gran Hermano

La preocupación se instaló con fuerza en las últimas horas luego de conocerse que Thiago Medina sufrió un accidente automovilístico que lo dejó internado con pronóstico reservado. La noticia sacudió tanto a su círculo íntimo como a la comunidad de seguidores que lo acompañan desde su paso por la televisión.

La primera en dar detalles de lo ocurrido fue Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas gemelas. A través de sus redes sociales, la influencer transmitió que el joven había ingresado al quirófano y pidió calma mientras aguardaban el parte médico oficial. Con palabras breves pero sentidas, expresó que lo único que necesitaba en ese momento era “luz y amor”.

Celis también reveló que el uso del casco fue clave para que la situación no resultara aún más grave. Aun así, precisó que Thiago Medina había sufrido lesiones en el pulmón y el bazo. Sus mensajes, además de reflejar angustia, buscaron llevar algo de tranquilidad a los miles de usuarios que aguardaban novedades minuto a minuto.

La información fue ampliada en el programa LAM (América), donde Ángel de Brito explicó que el accidente se produjo cuando Thiago Medina circulaba en moto y colisionó contra un automóvil en la localidad de Moreno. El conductor destacó la gravedad del hecho y aclaró que el pronóstico reservado implica un estado crítico, lo que encendió aún más las alarmas.

Según relató Pepe Ochoa, panelista del ciclo, el impacto ocurrió en un cruce con señalización deficiente, lo que incrementa el riesgo en la zona. El periodista también alentó a los televidentes a sumarse a una cadena de oración, un gesto que rápidamente fue replicado en redes sociales y por compañeros de reality que se solidarizaron con el joven.

En medio de la transmisión televisiva, se difundió un audio de Daniela Celis pidiendo explícitamente que la gente acompañe con oraciones. Su mensaje buscó calmar los rumores y mantener la atención en el estado de salud de Thiago Medina, evitando especulaciones innecesarias en un momento tan delicado.

La hermana de Thiago Medina, conocida popularmente como Camilota, también se mostró devastada. Según contó De Brito, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la situación y permanece junto a él en el hospital. El entorno cercano se mantiene en vigilia a la espera de buenas noticias.

El caso generó gran repercusión, ya que Medina sigue siendo una figura pública reconocida desde su paso por Gran Hermano. Su vida personal ha estado marcada por exposiciones mediáticas, pero esta vez la atención está puesta en un pedido común: la esperanza de que pueda superar este difícil momento.