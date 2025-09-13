Por qué se bajó Momi Giardina de MasterChef y qué famosa la reemplazará

Las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity aún no comenzaron y ya hay novedades que sacuden al ciclo. Entre los nombres confirmados para esta edición figuraba Momi Giardina, pero su continuidad se puso en duda tras revelarse un detalle de su contrato que podría modificar los planes originales.

La información se conoció en LAM, cuando Ángel de Brito comentó que la bailarina firmó un acuerdo por tiempo limitado. Según explicó, la participación de Momi Giardina sería de apenas un mes, lo que significaría una salida anticipada antes de que la competencia avance en sus etapas más exigentes.

Esta particularidad contractual sorprendió a muchos, ya que el reality conducido por Wanda Nara suele contar con figuras que se mantienen en carrera hasta que los jurados definan su destino. En este caso, la propia dinámica del contrato marcaría un retiro prematuro, sin esperar el veredicto de las hornallas.

Frente a esta situación, la producción no se quedó de brazos cruzados y ya decidió quién ocupará ese espacio. La elegida es Selva Pérez, exparticipante de Gran Hermano, que desde hace unos días se instaló en Buenos Aires para sumarse al programa. Su incorporación promete darle un aire nuevo al certamen, con la impronta de alguien que ya conoce la presión de un reality televisivo.

La llegada de Selva Pérez genera expectativa entre los seguidores, que habían mostrado entusiasmo por la participación de Momi Giardina. Ahora, la atención se centra en cómo se adaptará la uruguaya a la dinámica de la cocina y qué tan lejos podrá llegar en una competencia que no se caracteriza por ser sencilla.

El anuncio también reactivó las conversaciones en redes sociales. Muchos fanáticos de MasterChef se preguntan si la salida de Momi Giardina se debe solo al contrato o si hubo otros factores detrás de la decisión. Lo cierto es que, como suele suceder en la televisión, los motivos no siempre salen a la luz con claridad.

Con este movimiento, la lista de participantes vuelve a ser motivo de especulación. Mientras algunos se preparan para mostrar sus mejores platos, otros deberán acostumbrarse a los cambios de último momento, que parecen ser parte del show tanto como las recetas y los desafíos culinarios.

Así, incluso antes de su estreno, MasterChef Celebrity demuestra que su atractivo no pasa únicamente por lo que ocurre frente a las cámaras. Las negociaciones, las sorpresas y los reemplazos también son parte de la receta que mantiene a la audiencia enganchada, ansiosa por descubrir qué ocurrirá en la cocina más famosa de la televisión argentina.