Las fotos del auto con el que chocó Thiago Medina: así quedó

El accidente vial que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez continúa generando conmoción. Durante la mañana de este sábado se conocieron las primeras imágenes del automóvil que impactó contra la moto en la que circulaba Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano. Las fotos muestran con crudeza el estado del vehículo que protagonizó el siniestro.

El ciclo Vivo el sábado, emitido por la pantalla de A24, difundió las imágenes mientras detallaban cómo se produjo el fuerte choque que dejó al joven en terapia intensiva. Según lo informado, Thiago Medina debió ser intervenido de urgencia y se le extirpó el bazo debido a la gravedad de las lesiones internas. Además, el hospital solicitó la colaboración de la comunidad para conseguir 25 dadores de sangre.

Las autoridades judiciales confirmaron que la investigación quedó en manos de la UFI N°1 de Moreno, a cargo del fiscal Oporto. Los primeros informes indican que el responsable del automóvil es un hombre de 40 años, identificado como José Fernando Córdoba. Todo sucedió en la intersección de San Martín y La Providencia, cuando los vehículos se encontraron en circunstancias que todavía se analizan.

Los peritos remarcaron que el impacto se dio en la parte trasera del auto, lo que habría provocado que Thiago Medina saliera despedido de la moto y sufriera heridas de extrema gravedad. Desde un primer momento, testigos dieron aviso al 911, y rápidamente se hizo presente personal policial y médico en el lugar.

El periodista Fabián Rubino, desde la puerta del hospital, relató en vivo los últimos detalles del caso. Allí se supo que, además de la operación, Thiago Medina sufrió un fuerte traumatismo en la zona costal, lo que mantiene su estado de salud bajo estricta reserva.

La investigación intenta determinar con precisión la mecánica del accidente. Los primeros datos sostienen que uno de los vehículos circulaba en contramano, lo que derivó en la violenta colisión. La comisaría sexta de Francisco Álvarez ya labró actuaciones y se abrió una causa por lesiones culposas.

Mientras tanto, familiares y allegados del joven se encuentran acompañándolo en el hospital, esperando novedades sobre su evolución médica. En paralelo, las imágenes del automóvil accidentado se viralizaron rápidamente en redes sociales, reforzando el impacto de lo ocurrido.

Con el paso de las horas, la expectativa se centra en cómo continuará la recuperación de Thiago Medina y en los avances judiciales para esclarecer responsabilidades. El caso sigue siendo seguido de cerca tanto por los medios como por el público que lo conoció en la pantalla de televisión.