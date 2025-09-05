¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Septiembre, Neuquén, Argentina
MasterChef Celebrity 2025: revelan la lista completa de participantes con Vero Lozano y Wanda Nara

En el programa 'Se encienden las hornallas', Vero Lozano y Wanda Nara presentaron a los famosos que competirán en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, confirmando nombres masculinos y femeninos tras el partido Argentina-Venezuela.

Por Redacción

Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 11:46
MasterChef Celebrity 2025: lista oficial de participantes.

El esperado estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025 se confirmó este jueves en el programa "Se encienden las hornallas", conducido por Vero Lozano y Wanda Nara. Allí se dieron a conocer los nombres de los participantes que competirán en esta edición del reality culinario.

El anuncio se realizó justo después del partido entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, en un contexto donde el canal intentó mantener el suspenso sobre la lista de famosos. Sin embargo, varios nombres ya habían circulado antes de la presentación oficial.

Participantes masculinos confirmados: Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano.

MasterChef Celebrity 2025: lista oficial de participantes.

Participantes femeninas confirmadas: Susana Rocasalvo, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes.

Con esta lista oficial, los fanáticos del programa ya pueden comenzar a especular sobre quiénes serán los favoritos para llevarse el título en esta nueva entrega que promete combinar el talento culinario con la personalidad de cada participante.

