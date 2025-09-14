Se filtró el video del accidente en moto de Thiago Medina

El accidente que mantiene a Thiago Medina internado en estado delicado sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Luego de que circularan grabaciones falsas en redes sociales, finalmente trascendieron las imágenes auténticas del momento exacto en el que el exparticipante de Gran Hermano 2022 impactó con su moto contra un auto en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno.

El material fue difundido por El Portal de Moreno, Semanario Actualidad, medio local que accedió a la filmación. En las secuencias puede verse el instante del choque, ocurrido en la intersección de la Ruta 7 (avenida San Martín) con la calle La Providencia. Allí, Thiago Medina, que conducía una Honda Tornado, se topó con un Chevrolet Corsa en plena maniobra de cruce.

Según la reconstrucción del hecho, el golpe fue tan violento que Thiago salió despedido por encima del vehículo, cayendo varios metros más adelante. El conductor del auto fue identificado como José Fernando Córdoba, un hombre de 40 años que quedó imputado en la causa por “lesiones culposas”.

El video generó enorme conmoción entre los seguidores del joven, que no tardaron en viralizarlo en redes sociales. En las imágenes se distingue el momento en que la moto colisiona de lleno con el lateral del automóvil, dejando en claro la magnitud del siniestro que mantiene al ex de Daniela Celis peleando por su vida.

Tras el impacto, un equipo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegó al lugar y trasladó de urgencia a Medina al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Allí, los médicos emitieron un parte oficial para dar cuenta de su delicado cuadro: “Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el SEM tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez”.

El comunicado agregó: “El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado”.

Por último, las autoridades sanitarias remarcaron que permanecen en contacto con la familia para informar cada actualización sobre su evolución. Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación y los fanáticos de Thiago mantienen activa la cadena de oración por su recuperación.