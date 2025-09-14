Así fue el accidente de Thiago Medina según el relato de un testigo

El violento choque en Moreno que dejó a Thiago Medina internado en terapia intensiva sigue generando impacto. El ex Gran Hermano, de 22 años, se encuentra en estado delicado tras protagonizar un siniestro vial, y en las últimas horas salió a la luz un relato que ayuda a reconstruir con precisión qué ocurrió en esos minutos fatales.

La voz pertenece a una joven que, junto a su novio, circulaba también en moto y presenció la secuencia de principio a fin. Según consta en su declaración ante la UFI N°1 de Moreno, fue ella —junto a su pareja y el automovilista involucrado— quien se acercó primero a asistir a Thiago, incluso antes de que llegara la ambulancia. Ese testimonio ya forma parte de la investigación que lleva adelante el fiscal Leandro Ventricelli, en una causa caratulada como lesiones culposas.

La testigo recordó que eran cerca de las 19.30 cuando una Honda Tornado pasó a gran velocidad frente a ellos. Aunque llevaba casco, rápidamente notaron que el conductor era Thiago Medina. “La moto se incorporó delante nuestro al tránsito”, relató la chica. A pocos metros, un Chevrolet Corsa que venía en sentido contrario intentó girar hacia la calle La Providencia. La maniobra terminó en tragedia: la moto impactó contra el lateral trasero del vehículo.

El golpe fue brutal. Thiago Medina salió despedido y terminó sobre la vereda, mientras los vecinos corrían a ver qué había pasado. La joven subrayó que no dudaron un segundo en bajarse para ayudarlo, al igual que el conductor del auto, que también se acercó sin imaginar que el herido era el exparticipante del reality de Telefe.

Minutos más tarde llegaron los equipos de emergencia y lo trasladaron al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Allí, el primer parte médico confirmó la gravedad: “El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado”, informaron.

En paralelo, Daniela Celis —su expareja y madre de sus hijas— pidió en redes que recen por él. “Thiago presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora”, escribió conmovida.

Mientras la Justicia analiza las responsabilidades en el siniestro, el futuro de Thiago Medina depende de su evolución médica. Por ahora, la prioridad está en su recuperación, que se sigue con expectativa tanto por su familia como por los fanáticos que lo acompañan desde que saltó a la fama.