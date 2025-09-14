La noticia de Thiago Medina que hizo llorar a Daniela Celis al salir de la clínica

La escena fue conmovedora: Daniela Celis salió de la clínica de la mano de su cuñada, Camila Deniz, con los ojos llenos de lágrimas después de recibir la noticia más difícil de digerir. Los médicos acababan de confirmar el último parte sobre la salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas, y la angustia se hizo inevitable.

El joven, de apenas 22 años, permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el violento accidente de moto que sufrió en Francisco Álvarez. Su estado es crítico: un pulmón comprometido, lesiones renales y la extirpación del bazo fueron parte de las intervenciones de urgencia que los médicos debieron realizar para intentar estabilizarlo.

Celis había pedido una cadena de oración horas antes, pero las imágenes que captaron las cámaras de Crónica TV la mostraron quebrada, abrazada a “Camilota” y sin intención de hablar con la prensa. Apenas caminaron unos metros fuera del hospital, no pudieron contener más la angustia y se las vio llorando desconsoladas. Una postal que reflejó, sin necesidad de palabras, la gravedad del momento que atraviesan.

Promediando la mañana del sábado, llegó la confirmación oficial que Daniela Celis acababa de escuchar en primera persona: “Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, comienza el parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense.

El comunicado agrega: “El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado”. Y concluye: “Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”.

Esa fue la noticia que hizo llorar a Daniela Celis. No había rumores ni trascendidos, sino la palabra oficial de los profesionales que hoy tienen en sus manos la recuperación del ex Gran Hermano. Y fue precisamente ese parte el que dejó en claro que, aunque Thiago Medina está luchando, su estado sigue siendo delicado.