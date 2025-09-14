La foto de Wanda Nara que despertó sospechas de embarazo

Wanda Nara volvió a generar que todos los focos le apunten a ella devido a una serie de posteos que no pasaron inadvertidos. En esta ocasión, la conductora compartió imágenes desde Uruguay, viaje que hizo acompañada por Martín Migueles, el empresario con el que desde hace semanas se la relaciona. Aunque ella insiste en que solo se trata de su entrenador personal, los registros recientes alimentaron una nueva ola de rumores que trascienden el supuesto romance.

La chispa se encendió cuando Yanina Latorre mostró en SQP (América) imágenes de Wanda Nara y Migueles viajando juntos en Buquebus hacia Punta del Este. “En este momento, la empresaria y Migueles se fueron de viaje juntos, con Zaira y una amiga”, explicó la panelista, detallando que se trasladaron en primera clase y fueron captados al descender en el área del free shop. La secuencia no hizo más que reforzar la idea de que entre ellos hay algo más que una relación profesional.

Horas antes de la filtración de esas fotos, Wanda Nara había subido una historia desde el asiento del acompañante de un auto de alta gama. No mencionó nombres, pero en el video se distinguían los tatuajes del conductor, idénticos a los de Migueles. Ese detalle alcanzó para que las redes sociales estallaran con comentarios y especulaciones sobre la cercanía entre ambos.

Lo más explosivo llegó después, cuando una amiga que acompañó a las hermanas Nara compartió en su propia cuenta una foto que generó sorpresa: entre objetos personales que se veían sobre una mesa, apareció en primer plano un test de embarazo. La publicación fue borrada rápidamente, pero Juariu llegó a capturarla y difundirla, lo que desató un vendaval de comentarios sobre un posible anuncio en puerta.

Mientras tanto, en SQP aportaron más datos sobre Migueles. Lo presentaron como un empresario apodado “El Tano”, socio y amigo de Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio que está detenido por causas judiciales. Según trascendió, Migueles habría hecho fortuna con la venta de celulares y en algún momento trabajó en la Aduana.

Por ahora, Wanda Nara eligió el silencio y no aclaró si está embarazada ni qué tipo de relación la une a Migueles. Sin embargo, los indicios acumulados —desde las fotos en el cumpleaños de Zaira hasta el reciente viaje a Punta del Este y la polémica del test— mantienen encendido el debate sobre la nueva etapa personal que estaría atravesando.