Último parte médico de Thiago Medina: la mamá de Daniela Celis contó los detalles

La noticia que más temía la familia de Thiago Medina terminó confirmándose con el último parte médico: las lesiones internas son graves y lo mantienen en terapia intensiva. Fue Silvia, la mamá de Daniela Celis, quien se animó a poner en palabras lo que los médicos explicaron en detalle, dejando al descubierto la crudeza del cuadro que atraviesa el ex Gran Hermano.

El joven de 22 años permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras el violento accidente en moto que sufrió el viernes por la noche. La magnitud de las heridas encendió la preocupación no solo en su círculo íntimo, sino también entre sus seguidores y excompañeros del reality, que desde el primer minuto se organizaron en cadenas de oración y mensajes de aliento.

Silvia, en diálogo privado con allegados y luego replicado en los medios, detalló la lista de lesiones que padece Thiago Medina. “De la 4ta a la 9na costillas rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado”, enumeró con dolor, confirmando que el cuadro es más grave de lo que se había comunicado en un inicio. Sus palabras reflejan el dramatismo que vive la familia, que se sostiene únicamente en la esperanza de una evolución favorable.

Mientras tanto, Daniela Celis se mostró devastada. La madre de las gemelas que tuvo con Thiago alterna entre el hospital y el cuidado de sus hijas, mientras también se aferra a la fe como sostén en medio de la incertidumbre. En sus redes pidió fuerza y energía positiva, al mismo tiempo que agradeció el apoyo recibido de parte del público y sus seguidores. “Estamos esperando día a día. Gracias a todos por acompañar con sus mensajes”, escribió.

El caso de Thiago Medina mantiene en vilo a la opinión pública. Cada nueva actualización sobre su estado de salud es seguida de cerca por los medios y comentada en redes sociales, donde miles de usuarios refuerzan la esperanza de que pueda salir adelante. Por ahora, los médicos prefieren la cautela, ya que al tratarse de una persona mediática apuestan por pronósticos son reservados para que luego la familia decida qué hacer con la información.

Lo único claro es que la batalla recién comienza y que, como expresó Silvia, la familia no piensa soltarle la mano ni un segundo. El destino de Thiago está marcado por la lucha y por el acompañamiento de quienes lo quieren, que hoy esperan un milagro.