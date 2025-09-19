El multifacético músico argentino G Sony acaba de lanzar su nuevo single titulado “Engualichao”, una canción de cumbia que destaca por su frescura y energía. Este tema combina elementos de romance con una dosis de humor e ironía, reflejados en frases pegajosas como “Si me mentís no quiero saber”.

Musicalmente, “Engualichao” se caracteriza por su instrumentación moderna, donde G Sony fusiona la fuerza típica de la cumbia con matices de soul y un aire tropical que resulta sumamente contagioso. La propuesta sonora invita a moverse desde el primer instante, logrando un equilibrio entre tradición y actualidad.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip oficial dirigido por Whaire, que potencia la experiencia visual y sonora del single, consolidando un impacto que atrapa tanto al oído como a la vista.

Este nuevo tema marca el inicio de una etapa prometedora para G Sony, quien anticipa una temporada llena de novedades, incluyendo nuevas canciones, colaboraciones especiales y una agenda cargada de presentaciones en vivo.

La primera oportunidad para disfrutar de esta música en directo será el 30 de octubre en Humboldt Niceto Club. El evento será exclusivo para mayores de 18 años y las entradas ya están a la venta a través de Passline.

“Engualichao” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, consolidando el regreso con fuerza de uno de los artistas más versátiles de la escena urbana argentina.