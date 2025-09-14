¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 14 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Humor, fútbol y risas: "La Gambeta" brilló en su primera función en Neuquén

El fenómeno del streaming desembarcó en Espacio Duam con un espectáculo lleno de humor, sátira futbolera y cercanía con el público

Por Marcelo Figueroa
Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 19:31
El público de Neuquén disfrutó del humor ácido y futbolero de La Gambeta en Espacio Duam

El viernes 12 de septiembre por la noche, Espacio Duam se convirtió en el epicentro de las risas en Neuquén gracias a La Gambeta, el fenómeno humorístico que conquistó miles de seguidores en plataformas digitales y que, por primera vez, llevó su versión teatral a la provincia. Con una sala repleta, el público disfrutó de un espectáculo cargado de humor ácido, chistes picantes y muchos guiños al fútbol que hicieron vibrar a los asistentes desde el primer minuto.

En escena brillaron grandes referentes del humor nacional: Eber Ludueña (Luis Rubio), Carmelo (Yayo Guridi), Máximo (Martín Vázquez) y Pupito (Pichu Straneo), conformando un verdadero “seleccionado” de la comedia argentina. Cada sketch combinó improvisación, sátira futbolera y actualidad, trasladando al escenario la esencia de las transmisiones online que hacen furor en redes sociales.

El público neuquino respondió con entusiasmo, aplaudiendo, riendo y participando activamente de cada broma y comentario de los comediantes. La cercanía con los espectadores fue un sello del show: al finalizar la función, los artistas bajaron del escenario para sacarse fotos y firmar autógrafos, dejando a todos con un recuerdo imborrable de la noche.

La Gambeta demostró que su humor trasciende las pantallas y puede conquistar también los teatros, combinando talento, creatividad y esa chispa futbolera que hace que cada presentación sea única. Sin dudas, la cita en Espacio Duam quedará marcada como un momento inolvidable en la agenda cultural de Neuquén.

