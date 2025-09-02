Ricardo Arjona confirmó su regreso a Argentina con dos presentaciones en el Movistar Arena programadas para el 1 y 2 de mayo de 2026. El cantante guatemalteco vuelve a pisar suelo porteño después de haber llenado el mismo recinto en ocho ocasiones durante 2022, además de sus dos conciertos en el estadio de Vélez Sarsfield a finales de 2023.

Este nuevo encuentro con sus seguidores argentinos forma parte de su gira Lo que el Seco no dijo, que acompaña su reciente proyecto discográfico titulado Seco. El anuncio llega en un momento destacado para Arjona, quien agotó las entradas en tiempo récord para sus dos shows consecutivos en el Madison Square Garden de Nueva York.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para los recitales en el Movistar Arena estarán disponibles exclusivamente a través de la página oficial del estadio. La preventa exclusiva para clientes del Santander Select Amex comenzó hoy martes 2 de septiembre a las 10 de la mañana y se extenderá por 48 horas o hasta agotar stock. Luego, se abrirá la venta para todos los medios de pago, aunque los precios aún no fueron revelados.

Arjona ha demostrado su capacidad para llenar grandes escenarios a lo largo de su carrera. En su actual gira, agotó las localidades en cuatro presentaciones en el Kaseya Center de Miami y completó 23 conciertos con entradas vendidas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala. Su tour Seco convocó a más de 2 millones de personas en Latinoamérica y Europa, ratificando su vigencia internacional.

Después de anunciar un retiro temporal en 2023 debido a problemas de espalda, Arjona regresó al escenario con un nuevo disco. En sus palabras, “Para los que me conocen, siempre fui Ricardo, fui Arjona o Ricardo Arjona. Para los que me quieren, siempre fui el Seco”, haciendo referencia al apodo con el que lo llaman desde su infancia.