Tras agotar 23 funciones en Guatemala, conquistar el emblemático Madison Square Garden y superar su récord en Miami, Ricardo Arjona confirmó su esperado regreso a Argentina.

El cantautor guatemalteco presentará su espectáculo "Lo que el seco no dijo" en el Movistar Arena de Buenos Aires, con dos funciones programadas para los días 1 y 2 de mayo de 2026. La producción estará a cargo de Fenix Entertainment.

Ricardo Arjona regresa a Argentina en 2026.

Arjona, de las calles porteñas a deslumbrar en Nueva York

La preventa exclusiva para tarjetas Santander Amex comenzará el martes 2 de septiembre a las 10 horas y se extenderá por 48 horas o hasta agotar el stock disponible. Una vez concluida esta etapa, se habilitará automáticamente la venta general. Además, se pondrán a la venta paquetes VIP que permitirán a los asistentes disfrutar de una experiencia exclusiva junto a uno de los artistas más destacados y queridos del continente.

En medio del éxito rotundo de su gira mundial, Arjona compartió en sus redes sociales un emotivo recuerdo de sus inicios en Argentina. En su cuenta de Instagram, el cantante expresó: "El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no".

El artista agregó que aquel comienzo lo enamoró "para siempre" y cerró su mensaje con una promesa: "Salud por la dicha de volver .... Siempre volver". Estas palabras reflejan el vínculo especial que mantiene con el público argentino y la emoción por su próxima visita.