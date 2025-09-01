¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 01 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Un regreso esperado

"Lo que el seco no dijo": Ricardo Arjona confirmó su regreso a Argentina con dos shows para el año que viene

El cantante guatemalteco actuará en el Movistar Arena los días 1 y 2 de mayo. La preventa de entradas inicia el 2 de septiembre con opciones VIP para sus fanáticos.

Por Redacción

Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 11:44
PUBLICIDAD
Ricardo Arjona regresa a Argentina en 2026.

Tras agotar 23 funciones en Guatemala, conquistar el emblemático Madison Square Garden y superar su récord en Miami, Ricardo Arjona confirmó su esperado regreso a Argentina.

El cantautor guatemalteco presentará su espectáculo "Lo que el seco no dijo" en el Movistar Arena de Buenos Aires, con dos funciones programadas para los días 1 y 2 de mayo de 2026. La producción estará a cargo de Fenix Entertainment.

Ricardo Arjona regresa a Argentina en 2026.

Arjona, de las calles porteñas a deslumbrar en Nueva York

La preventa exclusiva para tarjetas Santander Amex comenzará el martes 2 de septiembre a las 10 horas y se extenderá por 48 horas o hasta agotar el stock disponible. Una vez concluida esta etapa, se habilitará automáticamente la venta general. Además, se pondrán a la venta paquetes VIP que permitirán a los asistentes disfrutar de una experiencia exclusiva junto a uno de los artistas más destacados y queridos del continente.

En medio del éxito rotundo de su gira mundial, Arjona compartió en sus redes sociales un emotivo recuerdo de sus inicios en Argentina. En su cuenta de Instagram, el cantante expresó: "El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no".

El artista agregó que aquel comienzo lo enamoró "para siempre" y cerró su mensaje con una promesa: "Salud por la dicha de volver .... Siempre volver". Estas palabras reflejan el vínculo especial que mantiene con el público argentino y la emoción por su próxima visita.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD