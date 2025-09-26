Juana Repetto confesó cuál es el problema más duro de su embarazo: “No puedo”

A pocas semanas de haber confirmado públicamente que espera a su tercer hijo junto a Sebastián Graviotto, Juana Repetto volvió a llamar la atención en redes sociales. La actriz e influencer, que suele compartir con naturalidad distintos momentos de su vida cotidiana, no dudó en exponer el costado menos glamoroso de la maternidad y revelar el problema más difícil que enfrenta en esta etapa de su embarazo.

Con el mismo estilo descontracturado que la caracteriza, Juana Repetto se dirigió a sus seguidores de Instagram para contar lo que le está pasando en esta etapa avanzada de gestación. Aunque pueda parecer algo menor, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto explicó que la incomodidad se le volvió una verdadera pesadilla: ya no encuentra ropa que le quede bien y esto comenzó a frustrarla.

“Chicas, la ropa... Me quise tapar después de lo de las bikinis, pero no puedo. La ropa se me sube porque tengo las tet... enormes, entonces se me sube la remera del pantalón”, confesó con sinceridad y algo de fastidio. Su testimonio, lejos de pasar inadvertido, generó miles de reacciones inmediatas de mujeres que se sintieron identificadas con el mismo obstáculo.

El crecimiento de la panza, sumado a los cambios físicos propios de esta etapa, llevaron a Juana Repetto a improvisar con distintas prendas de su guardarropa. Sin embargo, ninguna parece funcionarle como antes. “Ya no me va a el tiro alto, porque tengo también el cul... así. Entonces me tengo que bajar el pantalón, y me queda toda la panza al aire. Podemos hacer una sección looks aptos, embarazo, ¿qué dicen? Este es el de hoy”, lanzó entre la risa y la resignación.

Más allá del humor con el que lo relata, Juana dejó en claro que la búsqueda de comodidad es un tema central en su vida actual. En ese sentido, aseguró que está analizando cómo adaptar sus outfits diarios, sobre todo porque todavía le queda por transitar buena parte del embarazo.

Por lo pronto, la actriz atraviesa un momento personal muy especial. Tras la llegada de Toribio y Belisario, este tercer hijo —que nacerá en el primer trimestre de 2026— marcará un nuevo capítulo en su vida familiar. Mientras tanto, Juana Repetto seguirá compartiendo en sus redes los cambios y desafíos de su embarazo, siempre con el mismo estilo frontal que la llevó a ganarse el cariño de sus más de dos millones de seguidores.