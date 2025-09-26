Se filtró el pedido íntimo que Milett le hizo a Marcelo Tinelli y quebró la relación

Luego de lo que fue el comunicado de Marcelo Tinelli oficializando su separación de Milett Figueroa, la polémica comenzó a instalarse. Es que no todo se dio en buenos términos como el conductor intentó instalar, ya que salió a la luz un pedido íntimo que habría desatado la ruptura. La historia no tardó en sumar repercusiones en los medios y, como era de esperarse, uno de los primeros en opinar fue Ángel de Brito, quien en una entrevista con Sálvese quien pueda lanzó toda la verdad.

En diálogo con Sálvese quien pueda, el periodista de LAM describió la ruptura como algo que tarde o temprano iba a suceder. “Era algo cantado. Iba a pasar, qué sé yo. Me pareció siempre una relación bien, digamos, pero sin mucho compromiso. Tienen distintas edades, distintos proyectos de vida. Seguramente Milett quiere ser mamá y Marcelo ya cerró la fábrica, como dicen las abuelas. Estaban en otra y, bueno, se acompañaron un tiempo”, expresó revelando el pedido que no se concretó y empujó a la relación a su fin.

De Brito también puso el foco en cómo se gestó la pareja y en las sospechas que despertó desde el inicio. “Siempre generó sospechas porque empezó en un reality, en la presentación del Bailando. Y estábamos acostumbrados a otros vínculos de Marcelo más extensos. Ella es muy mediática, aunque jugaba a que no”, señaló, recordando que el romance nació en la pista del Bailando y que, para muchos, tenía un costado más televisivo que sentimental.

El conductor de LAM fue aún más punzante al describir a la actriz peruana. “Es aburrida. Igual, ella quería dar un perfil de que no era mediática acá en Argentina, pero su pasado en Perú demuestra que sí lo fue”, dijo, cuestionando el rol bajo perfil que Milett intentó construir en Buenos Aires frente a los medios locales.

La charla con De Brito derivó en una pregunta inevitable: ¿podría esta separación formar parte de una estrategia vinculada al reality? Y su respuesta dejó la puerta abierta a la especulación. “Marcelo es astutísimo. Algunos dicen que es prensa para la segunda temporada del reality. No sé si lo necesita, pero podría ser”, deslizó, dejando flotando la duda sobre si todo forma parte de un plan mediático.

Más allá de las hipótesis, lo cierto es que el vínculo entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin en medio de diferencias personales y expectativas de vida que no coincidieron. Lo que para ella podía ser el inicio de una nueva etapa, para él ya era un camino cerrado. Y ese choque, según los propios colegas del medio, fue suficiente para quebrar la relación.