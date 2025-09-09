Juana Repetto mostró su pancita de embarazada: las fotos

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez su pancita de embarazada en Instagram, a pocas semanas de anunciar que espera su tercer hijo. La actriz, que atraviesa este embarazo tras su separación de Sebastián Graviotto, decidió compartir un momento íntimo y especial de su “dulce espera”.

En la publicación, Juana Repetto se retrata de perfil frente al espejo del baño, luciendo ropa interior y mostrando cómo se ve a los tres meses de gestación. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto acompañó la foto con un tierno saludo a su bebé: “Hola bebé”, y agregó detalles sobre cómo su cuerpo está cambiando tan rápido en este embarazo.

“Les dejo una fotito de cuando cumplimos 12 semanas. ¿Acaso el tercer embarazo se hizo notar rapidísimo?”, escribió la actriz, haciendo hincapié en las diferencias con sus dos embarazos anteriores. Así, Repetto dejó ver que, a pesar de la sorpresa y la novedad, vive esta etapa con humor y cercanía con sus seguidores.

La actriz no solo compartió imágenes, sino también reflexiones sobre cómo transita esta etapa. A diferencia de sus experiencias anteriores con Toribio y Belisario, esta vez el embarazo le está generando mayor cansancio y molestias. Juana Repetto se mostró sincera respecto a su estado: la maternidad no siempre es fácil, aunque se trate de un momento feliz.

“Acá estoy, me pasa algo que no me pasó ni dando la teta: cuánta sed. Estoy todo el tiempo muy sedienta. ¿Será el embarazo? ¿Será el agotamiento? Hoy me fui de mi casa a llevar a los chicos al colegio, volví y en 40 minutos tengo que salir de vuelta”, confesó, dejando entrever la intensidad de su rutina diaria y las exigencias de ser madre.

Sin filtros, la actriz admitió que esta vez se siente completamente agotada. “Me sentí para el ort* mal, con ninguno de mis otros dos hijos me había sentido mal en el embarazo, pero este… entre la mudanza, el caos, la gente viviendo acá adentro trabajando y el agotamiento, me sentí muy mal”, escribió, describiendo los desafíos que atraviesa mientras su pancita crece.

A pesar de las dificultades, Repetto mantiene el contacto constante con sus seguidores, compartiendo tanto los momentos tiernos como los complicados. Para ella, cada publicación se convierte en una forma de mostrar que la maternidad real incluye altibajos y experiencias inesperadas.

Este tercer embarazo, que llega en medio de cambios personales y familiares, le ha enseñado a Juana Repetto a valorar la honestidad sobre la perfección. Entre emociones, fotos y confesiones, la actriz continúa conectando con su público mientras espera con ilusión la llegada de un nuevo integrante a su familia.