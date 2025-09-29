Milett Figueroa sorprendió al responder si planea reconciliarse con Marcelo Tinelli

La inesperada separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli continúa dando que hablar en ambos países. Tras dos años de relación, la modelo rompió el silencio y habló públicamente sobre su presente sentimental, dejando en claro cuál es su postura frente a los rumores de reconciliación.

En diálogo con el periodista Ric La Torre para el programa La noche habla, Milett Figueroa fue consultada sobre la posibilidad de que hubiera existido una tercera persona en la ruptura, especialmente por los comentarios que vinculaban a Sabrina Rojas con el conductor argentino. Sin embargo, la respuesta de la peruana fue tajante: “Ese capítulo está cerrado para mí”.

La influencer, además, afirmó que no piensa volver atrás y que lo sucedido pertenece al pasado. Según sus propias palabras, lo que ahora le interesa es enfocarse en sus proyectos personales y profesionales, dejando de lado cualquier especulación sobre una vuelta con el presentador de Los Tinelli.

Otro punto que aclaró fue cómo se dio el final del noviazgo. Al respecto, aseguró que la decisión se tomó de común acuerdo y que no hubo conflictos mayores. De esta manera, descartó versiones que señalaban que uno de los dos había tomado la iniciativa de manera unilateral.

Con esta declaración, Milett Figueroa también desmintió indirectamente a Ángel de Brito, quien había asegurado que ella puso fin a la relación porque prefirió asistir a los Premios Martín Fierro, en donde está nominada, en lugar de grabar para el programa de Marcelo Tinelli. Para la modelo, los motivos fueron distintos y más sencillos: simplemente se acabó la relación.

Otro de los interrogantes que surgió tras la separación es si Milett Figueroa continuará viviendo en Argentina o si regresará a Perú. Aunque no dio una respuesta concreta, en el ambiente artístico argentino circula la versión de que podría convertirse en una de las nuevas figuras de Gran Hermano, lo que le abriría un nuevo camino en la televisión local.

Además, Milett Figueroa tuvo que responder a otra polémica que encendió la conductora Yanina Latorre, quien aseguró que la modelo había tenido una actitud altanera con la revista Gente. La peruana negó rotundamente esa versión y defendió su profesionalismo.

“Siempre me manejé con respeto y seriedad en todos mis trabajos. No me gusta que inventen cosas que dañen mi imagen”, declaró con firmeza. Con estas palabras, Milett Figueroa buscó cerrar tanto los rumores sobre su ruptura como los que intentan cuestionar su conducta profesional.