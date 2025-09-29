Benjamín Amadeo confirmó la noticia más esperada: “Nos enteramos y…”

El fin de semana pasado no fue uno más para Benjamín Amadeo. En el cierre de la gira de su disco Salvando distancias, el músico decidió abrir su corazón ante el público y, entre canciones y aplausos, hizo un anuncio que conmovió tanto a sus fanáticos como a él mismo: su familia volverá a agrandarse.

La revelación se dio en un momento especial del recital, justo antes de interpretar su tema “Volaré”. Con un relato cargado de simbolismo, Benjamín Amadeo introdujo el concepto de la quiromancia para explicar cómo veía en las líneas de su mano el reflejo de un futuro prometedor. Entre sonrisas y una emoción difícil de ocultar, contó que esas señales le hablaban de un nuevo hijo en camino.

“Cuando estaba componiendo esta canción, me guiaba por esas líneas del amor profundo. Me miraba la mano y, mientras esperábamos a mi pequeña Andes, veía que había otra línea justo debajo”, compartió, desatando una ovación ensordecedora. Los seguidores celebraron con gritos y aplausos, acompañando la emoción del cantante.

El anuncio no tardó en recorrer las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de cariño y felicitaciones. Muchos fanáticos destacaron la manera íntima y artística con la que eligió dar la noticia, fiel a su estilo personal y cercano.

La vida amorosa de Benjamín Amadeo también tiene su historia. Hace más de una década conoció a Martina, su actual pareja, en un boliche. Venía de una ruptura muy mediática y no pensaba volver a enamorarse tan rápido. Sin embargo, ese encuentro inesperado cambió por completo su camino.

En entrevistas anteriores, el artista confesó que ella fue cautelosa al principio y que incluso rechazó su primera invitación. Sin embargo, le dejó su número de teléfono, un gesto que abrió la puerta a lo que más tarde se transformaría en una relación sólida y duradera.

Desde entonces, no volvieron a separarse. El vínculo creció con el tiempo, consolidándose en la convivencia, en los escenarios compartidos de la vida cotidiana y, por supuesto, en la llegada de sus hijos.

Hoy, con más de diez años juntos y la crianza de su pequeña Andes, la pareja celebra la espera de un nuevo integrante. Una noticia que no solo llena de alegría a la familia, sino que también conecta profundamente con el público que sigue de cerca la carrera y la vida personal del cantante.