Yanina Latorre fulminó a Morena Rial y reveló por qué volvió a terminar presa

La jornada de este lunes quedó marcada por un hecho que sorprendió al mundo del espectáculo y de la crónica judicial: la detención de Morena Rial del reconocido conductor de televisión. La medida se concretó en horas de la tarde, luego de que durante varios días circularan versiones sobre un inminente pedido de captura.

La situación se da en el marco de una causa por robo en la que ya había sido beneficiada con una excarcelación extraordinaria, bajo estrictas condiciones. Sin embargo, al no haber cumplido con esas pautas, la Justicia resolvió revocar esa medida y ordenar el arresto de Morena Rial nuevamente.

Entre las voces que se alzaron tras la noticia estuvo la de Yanina Latorre, quien no dudó en compartir una mirada muy filosa. La panelista recordó que la joven estaba procesada por dos robos y que la excarcelación estaba sujeta a compromisos como presentarse en el juzgado, asistir a terapia y conseguir un trabajo. Según explicó, nada de eso se cumplió de manera sostenida.

“Ella cree que por ser mediática las reglas no la alcanzan”, lanzó Yanina Latorre, convencida de que la protagonista de este escándalo subestimó el control judicial. Además, reveló que la jueza ya había advertido sobre la necesidad de que los controles fueran más frecuentes, pasando de una vez al mes a cada quince días.

La detención se produjo en Caballito, en el domicilio de una persona allegada. La magistrada, según trascendió, dispuso que el operativo se realizara sin la presencia del hijo pequeño de la joven, un detalle que buscó proteger al menor del impacto de la situación.

En el mismo programa en el que habló Yanina Latorre también se escuchó la voz del abogado Héctor Yemmi, otro de los imputados en la causa. Para él, lo ocurrido representa el fin de los privilegios y una demostración de que la Justicia decidió actuar con firmeza.

Yemmi sostuvo que Morena Rial había recibido una oportunidad excepcional frente a la gravedad de los hechos, pero que no la supo aprovechar. Según sus palabras, la falta de cumplimiento con las condiciones fijadas hizo inevitable este desenlace.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el vínculo entre la exposición mediática y el trato judicial, y genera un debate sobre los límites de la tolerancia en situaciones donde el incumplimiento de la ley tiene consecuencias concretas.