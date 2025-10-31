Yanina Latorre sedujo a Fede Bal y consiguió un beso apasionado: el video

La tarde en SQP (América TV) estuvo mucho más encendida de lo habitual gracias a la visita de Fede Bal, quien se sentó frente a Yanina Latorre para una entrevista que, lejos de mantenerse en lo formal, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la televisión del día. Desde el arranque, la conductora dejó claro que no pensaba hacerle preguntas livianas.

Fede Bal admitió sin vueltas que, antes de ir al programa, le tenía “miedo” a Yanina Latorre por su estilo punzante y su facilidad para sacar titulares explosivos. Sin embargo, se mostró relajado y listo para responder todo. La química entre ambos se hizo notar de inmediato, lo que elevó la temperatura del estudio.

En un momento de la conversación, Yanina Latorre trajo de vuelta uno de los escándalos más resonantes en la vida mediática del hijo de Carmen Barbieri: el famoso “lavarropas-gate”. Fue el episodio en el que Sofía Aldrey descubrió las infidelidades de Fede gracias a una aplicación que le avisó que el lavarropas funcionaba a horas insólitas. La anécdota volvió a generar risas, sorpresa y caras de incomodidad.

Pero la verdadera bomba llegó cuando Yanina Latorre lanzó una confesión inesperada: “Te usé para vengarme de Estefi Berardi”, reconoció frente a cámaras. El comentario dejó a la producción, al panel y al propio Fede Bal completamente desconcertados, marcando un giro picante en la entrevista.

El actor también aprovechó el espacio para hablar de su imagen pública. Sincero, expresó que se siente muchas veces reducido a un personaje escandaloso que no siempre representa quién es realmente. Además, mencionó su vínculo con Evelyn Botto, asegurando que la dinámica entre ellos está llena de verdad, admiración y comunicación sin filtros.

A medida que la charla se volvía más distendida, comenzaron las bromas, las miradas cómplices y los gestos de seducción. La tensión crecía y el público en el piso reclamaba un cierre explosivo, digno de un show televisivo.

Fue entonces cuando Fede Bal, entre risas, propuso sellar la entrevista con un beso: “Vamos a hacer un beso televisivo, de amor, de buena gente…”, dijo. Yanina Latorre, sin perder el estilo pícaro, respondió con un “llevame vos” que desató el momento cúlmine del programa. Los dos protagonizaron un chape apasionado en vivo que dejó a todos los espectadores y al mundo de las redes sociales en shock.