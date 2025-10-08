Morena Rial tendrá prisión domiciliaria: con quién se quedará y qué requisitos le impusieron

En medio de una causa judicial que sigue sumando capítulos, Morena Rial está a un paso de dejar la Unidad 51 de Magdalena para continuar su detención bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La medida fue anticipada por el periodista Martín Candalaft en DDM (América TV), donde reveló los detalles del documento emitido por el Juzgado de Garantías de San Isidro.

Según informó el periodista, el texto “está fechado el 7 de octubre y fue escrito por el juzgado hacia el jefe del centro de monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario”, es decir, el área encargada de proveer y controlar las tobilleras electrónicas utilizadas en este tipo de casos. De esta forma, se comenzó a evaluar la viabilidad técnica para implementar el seguimiento por GPS en el domicilio donde residirá la mediática.

El documento judicial especifica que la vivienda seleccionada para transformarse en su nuevo hogar está ubicada en San Justo, y que pertenece a Evelyn Denise Martínez, una persona del entorno de Morena Rial que la acompañará durante esta etapa. El tribunal pidió confirmar si el lugar cumple con las condiciones necesarias para instalar el sistema de control electrónico.

En DDM, Candalaft leyó parte del texto oficial que sostiene: “A fin de solicitarle que tenga a bien informar sobre la factibilidad técnica para implementar el monitoreo de sistema electrónico vía GPS... en el domicilio donde residirá el causante”. Con ese pedido, el juzgado busca garantizar que la transición de Morena del penal a su nueva residencia se realice bajo los estándares de seguridad requeridos.

Además, el documento deja en claro por qué la mediática fue incluida dentro de los casos que pueden acceder a este beneficio. “Se deja expresa constancia que la nombrada estaría comprendida dentro de los presupuestos de la acordada, es decir, es una madre con un hijo menor de edad, por lo que deberá realizar el presente de forma indefectible y preferencial”, explicó Candalaft, citando la resolución.

De concretarse, Morena Rial cumplirá la prisión domiciliaria en la casa de San Justo, equipada con monitoreo permanente y bajo las condiciones que determine el Servicio Penitenciario Bonaerense, hechos que no habían ocurrido la última vez. El cambio implicará que la joven podrá reencontrarse con su hijo, Amadeo, después de semanas de angustia y aislamiento en el penal.

Mientras tanto, su entorno mantiene la expectativa por el avance del proceso y la confirmación oficial de la medida. Vale recordar que la hija de Jorge Rial, que fue detenida en el marco de una causa por robo agravado, podría así retomar parte de su vida cotidiana, aunque con fuertes restricciones y un estricto control judicial.

De esta manera, la Justicia le abre una nueva etapa a Morena Rial, que pasará de las rejas al confinamiento en su propio hogar, bajo la guardia que implicará colocarse una tobillera electrónica y con la posibilidad de reencontrarse con su hijo, el motivo que impulsó su pedido desde un primer momento.