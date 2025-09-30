La foto de Morena Rial esposada tras su nueva detención

En las últimas horas se viralizó una impactante foto de Morena Rial esposada al llegar a la comisaría en la que pasó la noche. La imagen recorrió las redes y reabrió el debate en torno a su situación judicial, ya que volvió a quedar detenida en medio de la causa que investiga su participación en una banda acusada de entrar a robar en viviendas de San Isidro.

La postal de Morena Rial, con un claro gesto de tristeza en su rostro mientras tiene las manos esposadas, generó repercusión inmediata porque refleja el presente más delicado de la hija de Jorge Rial. Es que si bien había obtenido la excarcelación meses atrás, la Justicia ordenó nuevamente su detención tras comprobar que incumplió varias de las condiciones que se le habían impuesto para esperar el juicio en libertad.

Según se informó, la joven influencer pasó la noche en la comisaría de Las Lomas de San Isidro, en donde se la pudo ver muy “angustiada” y a la espera de que la jueza Andrea Rodríguez Mentasty disponga cuándo se realizará la audiencia clave para definir su situación.

El procedimiento se llevó adelante ayer lunes en el domicilio que Morena había aportado a la Justicia, en la calle Antenaza al 500, en el barrio porteño de Caballito. Allí acudieron efectivos del Comando de Patrullas de San Isidro junto a la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, quienes finalmente concretaron la detención.

Desde su entorno contaron que pasó la noche sin sobresaltos. “Durmió toda la noche, porque la anterior había salido y estaba muy cansada”, aseguraron fuentes del Diario Clarín. Aun así, sus abogados reconocieron que la situación no fue sencilla. Miguel Ángel Pierri y Martín Montalto afirmaron que “la pasó como pudo” y que “estaba angustiada”.

Otro de sus defensores, Alejandro Cipolla —amigo personal de Morena—, se acercó hasta la comisaría para acompañarla y le llevó ropa y comida, buscando aliviar el mal momento. La estrategia de la defensa se centra ahora en cuestionar el pedido de la fiscalía y lograr que recupere nuevamente la libertad.

Mientras tanto, la foto de Morena Rial esposada sigue multiplicándose en redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose en el símbolo de un presente judicial complejo y cargado de incertidumbre. Su caso, que mezcla la exposición mediática con el avance de una investigación penal, promete seguir generando capítulos en las próximas semanas.