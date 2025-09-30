Martín Fierro 2025: los mejores looks de los famosos en la alfombra roja

Antes de que comenzara la ceremonia en el Hilton de Buenos Aires, la alfombra roja volvió a convertirse en el escenario más esperado de los Martín Fierro 2025. Dos horas antes del saludo inicial de Santiago del Moro, las estrellas de la televisión argentina desfilaron sus apuestas de moda y dejaron imágenes que rápidamente se volvieron tema de conversación.

Entre los primeros en sorprender estuvo Iván de Pineda, quien una vez más demostró por qué es referencia en el estilo masculino. El conductor apostó por un traje en verde oscuro, combinado con camisa blanca y moño a tono, logrando un look sofisticado y a la vez original que recibió elogios inmediatos.

Zaira Nara fue otra de las más comentadas de la noche gracias a su doble aparición. En un primer momento lució un diseño de María Gorof en tono plateado, strapless y con detalles en plumas, mientras que más tarde deslumbró con un cambio de vestuario también de la misma diseñadora. El brillo y la elegancia la posicionaron entre las favoritas del evento.

Sol Pérez eligió un look firmado por Verónica de la Canal que no pasó inadvertido. Se trató de un vestido en dos piezas con falda sirena confeccionado con tecnología 3D y materiales reciclados. En tonos off white con detalles en negro, fue uno de los outfits más innovadores de la velada.

Ya instalada entre las más esperadas de cada alfombra roja, Pampita volvió a brillar. Esta vez eligió un diseño de Carolina Herrera acompañado de joyas de Flo Boskis Stad, entre las que destacaban anillos de brillantes y aros de ónix negro. Un clásico de la elegancia que reafirma su lugar como referente de moda.

La llegada de Susana Giménez también fue uno de los momentos más celebrados. La diva lució un vestido largo en tono plateado con mangas largas y un clutch con plumas que aportó un toque excéntrico. Natalia Oreiro, en cambio, optó por un satén color marfil de Javier Saiach con escote halter y joyas de Simonetta Orsini que completaron un look de impronta internacional.

Mirtha Legrand, acompañada de Juana Viale y Marcela Tinayre, recibió una ovación apenas pisó la alfombra. La “Chiqui” eligió un vestido plateado de Claudio Cossano, mientras que su nieta Juana apostó por un diseño de Gabriel Lage bordado con cristales y tajo lateral. La sorpresa fue la presencia de Silvestre Valenzuela, hijo de Juana, que acaparó las miradas.

La lista de figuras incluyó también a Isabel Macedo, con un vestido corto de Jorge Rey lleno de plumas, Karina Mazzoco con un imponente modelo de Pucheta Paz y Mariana Fabbiani, impactante con un Gabriel Lage bordado íntegramente a mano. A la moda femenina se sumaron looks masculinos destacados como el de Donato de Santis, con un traje moderno en azul con solapas negras, y Ramiro Spangenberg con un clásico conjunto negro de impronta rockera.

Asimismo se sumó un look polémico de Wanda Nara, quien apostó por lucir un pañuelo en su cabeza que dejó a más de uno sorprendido. El desfile se completó con las elecciones de Julieta Poggio, Lourdes Sánchez, Verónica Lozano, Yanina Latorre, Rodolfo Barilli y Lara Piro, quienes aportaron glamour y variedad a una alfombra que, como cada año, se convirtió en un anticipo de tendencias.

Los Martín Fierro 2025 confirmaron que la moda ya es un show en sí mismo dentro de la gala televisiva. Entre brillos, transparencias, cortes arriesgados y guiños clásicos, los looks de esta edición marcaron el pulso de lo que veremos en las próximas temporadas.