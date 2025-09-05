Antonela Roccuzzo se emocionó con su mensaje a Lionel Messi por su despedida de la Selección en Argentina

El último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en el país fue un momento cargado de emociones, no solo para los hinchas sino también para su círculo más cercano. Quien no pudo ocultar su sensibilidad fue Antonela Roccuzzo, que decidió compartir en redes sociales un mensaje que rápidamente conmovió a millones de seguidores.

La empresaria rosarina acompañó al capitán argentino en esta jornada tan significativa, en la que el “10” disputó su despedida en territorio nacional frente a Venezuela, por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Para Antonela Roccuzzo, la ocasión merecía unas palabras que reflejaran orgullo, gratitud y amor por el camino recorrido junto a Lionel Messi.

“Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo”, escribió en Instagram, dejando en claro que más allá de los títulos deportivos, lo que más valora es la dedicación y la pasión con la que Lionel Messi transitó cada etapa de su carrera.

El posteo estuvo acompañado de imágenes íntimas y familiares que mostraban al astro junto a Thiago, Mateo y Ciro en el campo de juego. La escena, previa al encuentro, reveló la importancia de la familia en la vida del capitán y cómo sus hijos fueron parte de un momento histórico para el fútbol argentino.

La publicación se viralizó en cuestión de minutos. Miles de hinchas no tardaron en comentar la dedicatoria y resaltar el vínculo de tantos años que une a la pareja. Para muchos, Antonela es mucho más que la esposa de Lionel Messi: es la compañera que estuvo en cada etapa, desde los inicios en Rosario hasta los momentos más gloriosos con la Selección y los clubes en Europa.

Con este gesto, Antonela Roccuzzo volvió a confirmar que el éxito del capitán no se entiende sin el sostén familiar que siempre lo acompañó. Los fanáticos destacaron esa complicidad y la forma en la que ambos construyeron un proyecto de vida sólido, basado en la confianza y el apoyo mutuo.

La despedida de Lionel Messi en Argentina no solo marcó una página en la historia del fútbol, sino también un capítulo más en la historia de amor que comparte con Antonela. Sus palabras reflejan lo que muchos sienten: admiración por un deportista único y emoción por el costado humano que lo hace aún más grande.

De esta manera, mientras Lionel Messi se prepara para seguir defendiendo la camiseta albiceleste fuera del país, el mensaje de Antonela Roccuzzo quedará como uno de los recuerdos más entrañables de una jornada que combinó lágrimas, aplausos y gratitud eterna.