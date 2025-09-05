Cómo reaccionó Chechu Bonelli al enterarse que Darío Cvitanich tiene nueva novia

Chechu Bonelli no logró esquivar a la prensa luego de que se conociera que Darío Cvitanich tendría una nueva relación. En medio de los rumores y versiones cruzadas, la modelo fue abordada por cronistas y dejó un breve mensaje sobre cómo atraviesa este momento tan particular, marcado por la separación y el inicio de una nueva etapa para ambos.

Con un gesto amable, pero visiblemente incómoda, la periodista y conductora respondió a las consultas sobre su estado anímico. “Chicos, no tengo nada para decir, gracias, de verdad”, expresó al ser interceptada por las cámaras. Ante la repregunta sobre si se encontraba bien, remarcó con firmeza: “Recontra bien”, antes de retirarse y subirse a su auto.

La noticia de que Darío Cvitanich estaría en pareja con Ivana Figueiras cayó como un balde de agua fría para el entorno de Chechu Bonelli. El exfutbolista y la modelo, padres de Lupe, Carmela y Amelia, habían anunciado su separación hace pocas semanas, pero la rápida aparición de un nuevo romance sorprendió y generó comentarios en todos los programas de espectáculos.

En Puro Show contaron que Chechu Bonelli no asistió a su trabajo esta semana, lo que fue interpretado como una señal del difícil momento que atraviesa. “Chechu se tomó el día y aparentemente faltó a trabajar porque no se sentía bien. Yo creo que tendrá que ver con esto de la ruptura”, señalaron en el ciclo.

Caro Molinari, por su parte, descartó versiones que la vinculaban con Martín Salwe. “Dijeron que ella estuvo cerca de Martín Salwe, pero no creo que sea así porque verdaderamente se nota que ella no lo está pasando bien en este momento”, explicó. Y añadió que incluso intentó escribirle, pero Bonelli prefirió no responder.

En Intrusos, Pampito también opinó sobre el golpe emocional que significó la nueva relación de Darío Cvitanich. “Justo ayer salió la noticia del nuevo romance de Darío, así que yo creo que le pegó mal que su ex esté con otra persona”, dijo el panelista, mientras recordaba que hasta hace pocos meses Bonelli seguía usando su anillo de casada.

Los motivos de la ruptura fueron contados en LAM por Pepe Ochoa. “Hubo un desgaste. El tiempo les generó una crisis. Ella superenamorada, él no tanto. Él se fue de la casa”, señaló. Y sin filtro, agregó que Cvitanich estaba “medio hinchado los huevos de ella”. Una confesión que expuso la crudeza de un final que hoy sigue marcando a Bonelli.