La tierna foto de Milenka que compartió Marley: ya le salió su primer diente

Marley volvió a enternecer a sus seguidores con una postal de su hija Milenka que no tardó en viralizarse. La beba, que está por cumplir nueve meses, apareció sonriente en una foto donde se le ve claramente su primer diente. Un detalle mínimo pero que emocionó a los fanáticos del conductor, que siguen de cerca cada paso de su paternidad.

La imagen publicada en Instagram muestra a Milenka con una expresión de alegría contagiosa. La sonrisa deja ver un pequeño dientito inferior, señal de que la etapa de dentición ya comenzó. Para Marley, acostumbrado a compartir la crianza de sus hijos con sus seguidores, fue la oportunidad de mostrar otro hito en el crecimiento de su beba.

Los comentarios llegaron al instante. “Sos hermosa. Y con un dientito a la vista, estás creciendo muy rápido“, “es una belleza, siempre con una sonrisa y alegre” y “muñequita hermosa”, escribieron algunos usuarios conmovidos. El posteo acumuló miles de interacciones en cuestión de horas, confirmando que cada publicación del conductor se transforma en tendencia.

El proceso de dentición suele arrancar alrededor de los seis meses, aunque varía en cada niño. En general, los primeros en aparecer son los incisivos centrales inferiores, como ocurrió con Milenka. Este cambio marca un hito en la infancia y siempre genera ilusión en las familias que lo registran con fotos y recuerdos para toda la vida.

No es la primera vez que Marley comparte momentos íntimos de sus hijos. Semanas atrás había subido un video que mostraba a Mirko y Milenka juntos antes de dormir. “Miren quién vino a su primer cuento antes de dormir”, escribió en esa ocasión, junto a una grabación donde se escuchaba su voz guiando la escena.

“¿Quién te vino a visitar a tu cama? ¡Vino Milenka! ¿Viste?”, se lo escucha decir en el clip. Allí, los hermanitos aparecen recostados en la cama, compartiendo una lectura tierna, lo que generó una avalancha de mensajes elogiosos hacia la relación entre ambos. La complicidad de Mirko con su hermana se llevó buena parte de la atención.

“Qué hermoso momento”, “Mirko es muy amoroso con la hermana”, “qué hermosa relación entre hermanos”, “me encanta esta familia” y “Mirko cuidala mucho a tu hermanita”, fueron solo algunos de los mensajes que destacaron la ternura del momento. Entre fotos y videos, Marley deja en claro que su familia sigue siendo su mayor motor.