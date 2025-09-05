La película que superó a Homo Argentum como la más taquillera en su cuarta semana

Homo Argentum, que encabezó la taquilla durante tres semanas consecutivas, fue desplazada al segundo puesto al iniciar su cuarta semana en cartelera. Según datos de Ultracine, este jueves la cinta dirigida por Guillermo Francella registró 6.515 espectadores, frente a los 103.523 que atrajo El Conjuro 4: Últimos ritos en su día de estreno.

Hasta el momento, Homo Argentum acumula 1.449.650 entradas vendidas, siendo el único título actualmente en cartel que superó el millón de tickets en salas argentinas.

Ranking de las cinco más vistas

1. El Conjuro 4: Últimos ritos

Espectadores en estreno: 103.523

2. Homo Argentum

Espectadores jueves: 6.515

Acumulado: 1.449.650

3. Otro viernes de locos

Espectadores jueves: 1.687

Acumulado: 522.489

4. Mascotas al rescate

Espectadores jueves: 856

Acumulado: 23.537

5. La mujer de la fila

Espectadores jueves: 626

Dirección: Benjamín Ávila

Protagonista: Natalia Oreiro

La irrupción de El Conjuro 4 representa un cambio significativo en la taquilla de los cines argentinos, dominando el ranking diario con una recaudación 15 veces superior a la de Homo Argentum.