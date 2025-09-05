La película que superó a Homo Argentum como la más taquillera en su cuarta semana

Homo Argentum, que encabezó la taquilla durante tres semanas consecutivas, fue desplazada al segundo puesto al iniciar su cuarta semana en cartelera. Según datos de Ultracine, este jueves la cinta dirigida por Guillermo Francella registró 6.515 espectadores, frente a los 103.523 que atrajo El Conjuro 4: Últimos ritos en su día de estreno.
Hasta el momento, Homo Argentum acumula 1.449.650 entradas vendidas, siendo el único título actualmente en cartel que superó el millón de tickets en salas argentinas.
Ranking de las cinco más vistas
1. El Conjuro 4: Últimos ritos
-
Espectadores en estreno: 103.523
2. Homo Argentum
-
Espectadores jueves: 6.515
-
Acumulado: 1.449.650
3. Otro viernes de locos
-
Espectadores jueves: 1.687
-
Acumulado: 522.489
4. Mascotas al rescate
-
Espectadores jueves: 856
-
Acumulado: 23.537
5. La mujer de la fila
-
Espectadores jueves: 626
-
Dirección: Benjamín Ávila
-
Protagonista: Natalia Oreiro
La irrupción de El Conjuro 4 representa un cambio significativo en la taquilla de los cines argentinos, dominando el ranking diario con una recaudación 15 veces superior a la de Homo Argentum.