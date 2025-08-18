Furor por Homo Argentum: cuándo llegará a las plataformas de streaming la película de Guillermo Francella

Desde su estreno el pasado 14 de agosto, Homo Argentum, la última producción protagonizada por Guillermo Francella, se convirtió en un fenómeno de taquilla. La película, donde Francella interpreta nada menos que 16 personajes distintos, ya superó los 330 mil espectadores, consolidándose como un éxito rotundo en la pantalla grande.

Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la cinta toma como inspiración la época dorada del cine italiano, con referencias a clásicos como Los Monstruos, Un burgués pequeño, pequeño y Viva Italia. Esta combinación de humor y homenaje ha captado la atención de críticos y público por igual.

El impacto de Homo Argentum no solo se mide en cifras: se posiciona como la cuarta película más vista en la historia del cine argentino desde su estreno y ya figura entre las 20 más taquilleras del año, un logro significativo para la industria local.

Aunque aún no se confirmó una fecha oficial, Disney+ posee los derechos de la película, lo que hace probable su llegada al streaming en las próximas semanas. Según estimaciones extraoficiales, el film podría estar disponible entre 40 y 60 días después de su estreno en cines, aunque la plataforma no ha dado detalles concretos.

Esta demora en el paso al streaming no es casual. Por lo general, las películas de Disney que se estrenan en cines tardan entre 70 y 100 días en llegar a la plataforma, una estrategia que busca proteger el rendimiento en taquilla y maximizar la recaudación en salas.

La propuesta de Homo Argentum combina sátira y comedia, ofreciendo una mirada irónica sobre la vida cotidiana de los argentinos. Cada uno de los 16 relatos presenta situaciones humorísticas protagonizadas por Guillermo Francella, quien despliega un amplio abanico de personajes y situaciones.

Cohn y Duprat destacan que, detrás de la risa, la película plantea una crítica social: las historias reflejan las contradicciones y dilemas de la vida urbana, mostrando que la comedia puede ser también un espejo de la realidad. La mezcla de entretenimiento y reflexión ha sido clave en su éxito.

Mientras los fanáticos esperan su llegada a las plataformas de streaming, el film continúa batiendo récords en los cines y confirmando a Guillermo Francella como uno de los actores más versátiles y queridos del cine nacional. Sin dudas, Homo Argentum promete seguir dando que hablar.