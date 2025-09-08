Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 13 años de su muerte: el emotivo mensaje

El 8 de septiembre es una fecha que cada año despierta un torbellino de emociones en la vida de Benjamín Vicuña. Ese día, el actor chileno vuelve a poner en palabras el recuerdo de su hija Blanca, quien falleció en 2012 a los seis años de edad. A 13 años de aquella dolorosa partida, volvió a compartir un mensaje profundamente conmovedor que conmovió a sus seguidores.

La publicación llegó acompañada de un video inédito en el que se ve a la pequeña Blanquita junto a su hermano Bautista, fruto de su relación con Pampita. Las imágenes, cargadas de inocencia y ternura, fueron acompañadas por un texto que refleja el amor inquebrantable de un padre que nunca deja de sentir la ausencia.

En su escrito, Benjamín Vicuña se definió como un “guardián de la memoria”, alguien que permanece firme frente al paso del tiempo y que se resiste a dejar atrás lo que su hija significó en su vida. Con palabras poéticas y llenas de sensibilidad, expresó cómo convive a diario con la sensación de hablar con ella a través de los recuerdos, de los colores, de la música y hasta de la risa de sus otros hijos.

El actor describió con crudeza el peso de la ausencia, pero también con la belleza de un amor que trasciende la muerte. Reconoció que muchas veces dialoga con la naturaleza como si buscara señales, rastros o huellas de Blanca en cada detalle cotidiano. Su mensaje no solo es un homenaje, sino también una manera de mantener viva la presencia de su hija en su día a día.

Blanca murió en la Clínica Las Condes, en Chile, producto de una neumonía hemorrágica. Su partida marcó un antes y un después en la vida de Benjamín Vicuña y de Pampita, quienes siempre la recuerdan con palabras de amor y con gestos que mantienen vigente su memoria.

Lejos de ser un simple recordatorio en redes sociales, el mensaje del actor se transformó en un testimonio universal sobre el duelo y la resiliencia. Su modo de compartir la intimidad del dolor y, al mismo tiempo, la fortaleza de seguir adelante, genera empatía y respeto entre quienes lo leen.

Cada aniversario es una oportunidad para que el actor renueve ese juramento de no olvidar. Benjamín Vicuña dejó claro que, aunque el tiempo pase, la memoria de Blanca seguirá iluminando su vida y la de toda su familia.

A 13 años de su muerte, el recuerdo de Blanquita sigue siendo un faro de amor y una enseñanza sobre la capacidad de transformar el dolor en homenaje eterno.

