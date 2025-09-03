La picante confesión de Benjamín Vicuña a la China Suárez: “Lo del papá del año sé de dónde viene”

Cada vez que Benjamín Vicuña habla de su pasado con la China Suárez, sus dichos generan repercusión inmediata, sobre todo luego del polémico comunicado que lanzó ella en su contra. En esta oportunidad, el actor chileno volvió a tocar el tema desde su país para hacer algunas revelaciones en público que jamás mencionó en Argentina. Es que se refirió directamente a la difícil relación que mantiene con la madre de sus hijos y sus palabras encendieron nuevamente el debate mediático.

En diálogo con Velvet, Benjamín Vicuña expresó su tristeza por el presente del vínculo con la actriz. “Es lamentable lo que está pasando. Con ella, estando separados, tuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, de cariño y de respeto”, sostuvo, marcando la diferencia entre el pasado cordial y el presente en el que todo se destruyó luego de su comunicado.

Es que ese fue el detonante de este nuevo cruce con la China Suárez, en el que lo acusaba de ser un mal padre y de tener problemas de adicción. La repercusión fue tal que hasta Pampita, con quien mantuvo una relación marcada por altibajos, salió públicamente a defenderlo y destacó sus cualidades como padre.

Consultado sobre aquella frase que circuló en redes, Benjamín Vicuña fue categórico. "Lo del ‘papá del año’ sé de dónde viene, fue solo alimento para las redes sociales. De ahí vino y ahí muere. Nunca. Nunca jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”, aclaró, intentando bajar el tono de la confrontación y proteger, en parte, la intimidad familiar.

Es por eso que en esta ocasión no quiso reavivar la polémica con su ex pareja. Más allá de considerar que su comunicado fue un juego mediático en el que él perdió, no planea meterse en ese terreno.

Sin embargo, el actor chileno no puede evitar que sus declaraciones tengan un eco inmediato en la Argentina, donde su historia con la China Suárez sigue siendo tema recurrente. Entre defensas, aclaraciones y rumores, Benjamín Vicuña vuelve a quedar atrapado y se pone en duda su rol como padre, pese a que no sólo él lo desmintió.