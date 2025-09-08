La confesión de Wanda Nara sobre lo que más le costó de terminar con Mauro Icardi

Wanda Nara eligió el debut de Ferné con Grego en Telefe para abrir una de las charlas más íntimas de los últimos tiempos. Con el corazón en la mano y sin ánimo de entrar en chicanas, la empresaria se sinceró sobre las distintas polémicas que atravesó sobre el final de su relación amorosa. Fue así como hizo énfasis en la de Mauro Icardi, que aún resuena, para contar lo que más le costó en la decisión final.

Desde el inicio de la entrevista, Wanda Nara se encargó de remarcar que fue ella quien tomó la decisión de cortar sus últimas relaciones, incluidas las que tuvo con Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante. “Fue una decisión mía”, afirmó con seguridad al recordar su último gran quiebre sentimental. A la vez, no ocultó que siempre carga con una sensación que le resulta difícil de manejar: “Soy muy culposa, me cuesta mucho dejar”.

Para ilustrar lo que vivió en el pasado, recordó el día en que terminó con Maxi López y buscó ayuda profesional para sobrellevarlo. “Le pedí al psicólogo que me aconseje para que se me vaya la culpa en dos días: ‘Resolveme la vida y esta situación que no tengo mucho tiempo’”, confesó entre risas, dejando en claro que su estilo siempre fue enfrentar las crisis con frontalidad.

Con Mauro Icardi, sin embargo, el peso emocional fue todavía más grande. “Quería tener buena relación, me dolió mucho todo el tiempo que tuvimos mala relación con Maxi. Eso es lo que me trababa y no me dejaba tomar la decisión de irme antes”, explicó. El relato dejó a la vista cómo el recuerdo de los conflictos pasados influyó en el momento de definir su futuro con el delantero del Galatasaray.

“Yo todavía no estaba curada y busco patrones iguales. Por eso me gustaría estar un tiempo soltera para no repetir y no buscar una persona que yo sea todo en su vida”, reflexionó, mostrándose autocrítica con sus elecciones. En ese punto también reveló una situación que, según ella, fue determinante: “Mauro nunca tuvo un tenis de amigos, una juntada con su hermano, en 12 años. Sentía culpa si me iba porque lo dejaba solo. Cuando me iba, me llenaba de mensajes preguntándome dónde estaba”.

La entrevista dejó una imagen distinta de Wanda Nara: menos centrada en los escándalos y más en su costado personal. Con humor, pero también con franqueza, reconoció que los finales le cuestan y que todavía tiene mucho que procesar antes de pensar en una nueva relación.